Rheinsberg

Sie spielt, inszeniert und schreibt Bücher. Ihre vielfältigen Talente probierte sie bereits als Vierjährige aus. Am Sonnabend war die Schauspielerin Adriana Altaras im Rheinsberger Schlosstheater zu Gast.

Im Gespräch mit dem Moderator Knut Elstermann erzählt sie vom Leben ihrer deutsch-jüdischen Familie, von den Absurditäten des Theateralltags und gibt kleine Ausschnitte aus ihren Büchern zum Besten.

Seit den 90er Jahren inszeniert sie Theaterstücke und Opern, wovon auch ihr neues Buch „Die jüdische Souffleuse“ erzählt, und es gibt keinen Zweifel daran, um wen es sich bei der Ich-Erzählerin handelt. „Ich liebe es, Opern zu inszenieren“, sagt sie am Sonnabend und schwärmt von der Oper „Elektra“. „Da singt sich die Solistin die Seele aus dem Leib, erzählt wie schlecht es ihr geht um schließlich erleichtert die Bühne zu verlassen – eine harte Therapiestunde.“

Schatten der Vergangenheit

Doch die Operngeschichten und ihre humorvoll wiedergegebenen Episoden, die sie mit dem Chor erlebt, sind nur die Rahmenhandlung. So lustig wie das Buch beginnt, bleibt es nicht. Die Autorin erzählt in ihrem Buch von den Schatten der Vergangenheit, den Gaskammern der Vernichtungslager.

Und sie ist sich sicher: „Ständen diese Ereignisse bereits in den ersten Kapiteln, dann würden 80 Prozent der Kunden das Buch schon im Laden wieder hinlegen.“

Adriana Altaras ist 1960 in Zagreb, als Tochter ehemaliger jüdischer Partisanen geboren, in Italien und Deutschland aufgewachsen und hat in New York studiert.

Kindheit mit Titow

Während sie von den Schicksalen, den Erinnerungen und den Ereignissen in ihrem eigen Leben erzählt, gibt es keinen Stillstand. Sie schüttelt ihre wilden Lockenmähne während sie mit intelligent-frechem Humor das amüsierte Publikum unterhält.

Immer wieder blickt sie auf das eigene Leben zurück, die Kindergartentage, die morgens mit der Begrüßung eines Tito-Porträts begannen, ihre Jugendjahre an der Wal­dorffschule, und ihre Frustration darüber, dass sie nicht wie andere Mitschüler Weihnachten feiern konnte, wo sie dieses Fest doch so liebt. In ihrer Familie wurde Chanukka gefeiert.

In ihrem Buch „Doitscha“ erzählt sie von ihren pubertierenden Söhnen und ihrem Alltag in Berlin.

Im Schlosstheater war es nun erst einmal die letzte Veranstaltung. Die Zuhörer dankten Adriana Altaras, die anschließend noch viele Bücher signierte, mit viel Applaus für den humorvollen, ergreifenden Abend.

Von Cornelia Felsch