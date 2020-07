Akademie für Alte Musik Berlin begeistert beim Rheinsberger Musiksommer

Rheinsberg

Eigentlich hätte man am Samstagabend in Rheinsberg die erste Premiere der Saison gefeiert. Doch Corona hat den Spielplan ganz schön durcheinandergewirbelt. Statt der geplanten Opern mit großem Orchester und zig jungen Sängern hat die Musikkultur nach den Lockerungen spontan und ambitioniert kurzfristig ein nicht minder schönes Ersatzprogramm aus dem Boden gestampft.

Und so gibt es trotzdem eine Premiere: Die Akademie für Alte Musik Berlin gibt ein Konzert im Schlosshof. „Die wollte ich schon immer nach Rheinsberg holen“, erzählt Georg Quander, künstlerischer Leiter der Musikkultur Rheinsberg, den rund 190 Zuhörern – mehr passen nach den Corona-Abstandsregeln nicht in den Schlosshof.

Sitzen auf Abstand: Knapp 200 Gäste im Schlosshof Rheinsberg Quelle: Regine Buddeke

Quander kennt das Ensemble noch aus seinen Zeiten an der Staatsoper Berlin. „Gute Freunde, die zu den prominentesten und profiliertesten Barockensembles zählen“, lobt er und erklärt kurz, was es mit historisch informierter Aufführungspraxis auf sich hat: Die Musiker spielen nicht nur auf historischen Instrumenten oder deren Nachbauten, sondern haben sich auch genauestens mit der damals üblichen Spielweise befasst – bis hin zur Bogenhaltung.

In diesem Fall ist es das späte 18. Jahrhundert, verrät Quander und verspricht ein original barockes Klangerlebnis, wie es zur Zeit der Komponisten üblich war.

Erster Auftritt nach dem Lockdown

Für die Musiker selbst ist es das erste Konzert nach langer Corona-Zwangspause. Man sieht den Musikern die Freude darüber deutlich an. Nicht einmal der Wind, der immer mal wieder die Noten durch­wirbelt und manches Mal sogar die Bögen der Streicher vom Instrument zu drücken versucht, kann das Glück über das Zusammenspiel mindern. Die Musik tut das ihrige dazu.

Die Musiker haben Spaß. Quelle: Regine Buddeke

Eine Serenade, so Quander, bedeute schließlich heitere Abendmusik und die, kombiniert mit dem Säulen-Durchblick auf den See und den sonnig-wolkengetüpfelten Himmel, kann eigentlich nur für wohlige Gefühle bei allen Beteiligten sorgen.

Die Musiker heben bereits auf das einleitende Streicher-Divertimento von Haydn voll ab: Haydn war ein eifriger Serenaden-Schreiber, er komponierte etliche für seinen „Dienstherren, den ungarischen Fürsten Nikolaus von Esterházy. Der erste Satz erinnert an ein slawisches Trinklied.

Wenig später lassen die Streicher ihre Bögen bei Bartholdys h-Moll-Sinfonie rauschen. Schumann nannte den Komponisten respektvoll den „Mozart des 19. Jahrhunderts“. Zu Recht. Schwungvoller Elan und überbordende Spielfreude zeichnet die Streichersinfonie aus.

Das Publikum ist auch glücklich. Quelle: Regine Buddeke

Unschwer zu übersehen: Eine der Bratschistinnen fängt beinahe an zu tanzen, ihre Mimik spiegelt minutenlang pure Verzückung, dann tritt sie ins anfeuernde Wechselspiel mit einer Geige. Das macht auch den Zuhörern Spaß – abgesehen von denen, die sich geschlossenen Auges der Abendsonne auf dem Gesicht und der Musik im Ohr hingeben.

Ein dickes Sahnehäubchen ist die allseits bekannte „Kleine Nachtmusik“ von Mozart, eine der berühmtesten Serenaden überhaupt. Egal, welcher der vier Sätze: Allesamt sind sie hinlänglich oft gehörte Ohrwürmer. Aber auch Schuberts „Fünf Deutsche Tänze“ sind ein Genuss. Schubert teilte die Liebe seiner Zeitgenossen im tanzwütigen Wien und schrieb entsprechend so einiges an Unterhaltungsmusik.

Die drei Mini-Radler hat die Musik auf den Hof gelockt. Quelle: Regine Buddeke

Als Abschluss spielt das Akamus-Ensemble noch einmal Mozart: Die „Serenada notturna D-Dur“. Das dankbare Publikum spendet minutenlangen Applaus, um noch ein wenig Schubert als Zugabe zu bekommen.

Das nächste Serenadenkonzert, dann mit der Kammerakademie Potsdam, findet am 1. und 2. August, ab 17.30 im Rheinsberger Schlosshof statt. Am 25./26. Juli, ab 17.30 Uhr, ist an selber Stelle (bei Regen im Schlosstheater) das Preisträgerkonzert mit Sara Gouzy und Daniel Nicholson zu hören – ein Liederabend mit Kompositionen von Schumann und Schubert.

Am Ende gab es viel Applaus. Quelle: Regine Buddeke

