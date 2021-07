Flecken Zechlin

Freie Sicht nach allen Seiten – für den Fischadler eine Grundbedingung, um sich für einen Baum zu entscheiden und auf der Krone einen Horst zu errichten, der dann oft über Jahrzehnte besetzt ist.

Doch der Wald verändert sich stetig, und nicht immer ist es für den Horstbetreuer ganz einfach, den richtigen Weg zu den versteckt liegenden Bäumen wiederzufinden.

Bernd Ewert darf mit seinem Auto auf Waldwegen fahren, er hat eine Sondergenehmigung, denn der Pädagoge und Vorsitzende des Neuruppiner Naturschutzbund-(Nabu)-Kreisverbands ist einer der ehrenamtlichen Horstbetreuer im Landkreis Ostprignitz-Ruppin.

Horstbetreuer seit 35 Jahren

Seit 1986 ist er unterwegs, um Horststandorte von See- und Fischadlern sowie Wanderfalken zu kontrollieren – in Vereinbarung mit dem Land Brandenburg. Die Grundlagen für das heutige Adlermonitoring wurden bereits in der DDR gelegt.

Ein Fischadler kreist am Brandenburger Himmel Quelle: Patrick Pleul /DPA

„Damals erfasste ich die Bestandsentwicklungen im Norden des Kreises Neuruppin für die Bezirksnaturschutzverwaltung des Bezirkes Potsdam“, sagt Bernd Ewert – „gemeinsam mit Henry Lange, der für den Südteil des Kreises zuständig war.“

Das Land Brandenburg übernahm in den 1990er Jahren das bewährte Horstbetreuersystem. Regionalreferate koordinieren das ganze, die staatliche Vogelschutzwarte erfasst alle Daten.

Nachwuchs-Betreuer dringend gesucht

Neben Bernd Ewert und Henry Lange beschäftigen sich auch Robert Franck, Jürgen Kaatz sowie Paul Sömmer mit dieser Aufgabe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Dabei arbeiten sie eng mit Förstern, Landwirten Waldbesitzern und Jägern zusammen.

Betreut und erfasst werden auch die Horste von Schwarzstorch, Wiesenweihe und Uhu. Auch den Weißstorchbestand registrieren die Betreuer. „Beim Kranich ist das schon nicht mehr möglich, uns fehlen schlichtweg Leute“, sagt Bernd Ewert.

„Deshalb suchen wir dringend Mitarbeiter die sich dieser schönen Aufgabe widmen möchten.“ Berührungsängste braucht nach Aussage des Horstbetreuers niemand zu haben, eine fachliche Einweisung und Betreuung ist auf alle Fälle möglich.

Einsamer Fischadler

Über dem Waldrand, in der Nähe eines Horstes bei Flecken Zechlin zieht ein Fischadler seine Kreise und landet schließlich auf einem toten Baum. Doch weder durch das Fernglas noch durch das Fernrohr kann Bernd Ewert ein Weibchen oder Junge entdecken.

Beringung Fischadler im Horst Lindow Quelle: Peter Geisler (Archiv)

„Es kommt immer wieder vor, dass die Fischadler nicht brüten und dennoch den Standort halten“, sagt der Naturschützer. Bereits mehrmals hat er in diesem Jahr die aktuellen Horste aufgesucht, an diesem Tag interessieren ihn besonders die Bruterfolge.

Eine erfolglose Brut an dem künstlich errichteten Horst kann viele Ursachen haben. Der größte Feind des Fischadlers ist der Mensch. Zum Schutz der streng geschützten Arten wurden deshalb Horst-Schutzzonen eingerichtet, die es im Umkreis von 100 Metern verbieten, den Charakter der Landschaft zu verändern.

Warnruf am Fischadlerhorst

Von Februar bis August darf im Umkreis von 300 Metern nicht gejagt oder forstwirtschaftlich gearbeitet werden. Bei Störungen verlassen die Vögel sofort ihren Horst. Das kann zur Folge haben, dass Rabenvögel die Eier zerstören oder die Küken fressen.

Aber auch Unwetter können Schäden verursachen. „Auf alle Fälle müssen im oberen Kronenbereich die Äste gekürzt werden“, stellt Bernd Ewert fest.Auf einer großen Douglasie befindet sich ein weiterer Fischadlerhorst, den der Horstbetreuer an diesem Morgen beobachtet.

Der Warnruf des Weibchens tönt durch den Wald, die Jungen ducken sich dann flach in das Nest. Wie viele es sind, lässt sich nicht feststellen.

Erfolgreich gebrütet

Der letzte Horst, den Bernd Ewert an diesem Tag aufsucht, ist ein reiner Naturhorst an einem sehr alten Standort. „Er war zwischendurch schon einmal verwaist“, sagt er. Doch nach einem kurzen Blick durch das Fernrohr hellt sich sein Gesicht auf – zwei Junge und das Weibchen auf dem Nestrand hat er sofort entdeckt.

Nun ist Geduld gefragt – vielleicht lassen sich die Jungen genauer zählen, wenn das Männchen mit dem Futter zurückkommt. „Im Durchschnitt legt das Weibchen zwei bis vier Eier, wobei vier schon sehr selten sind.“

Die genaue Zahl der Jungen lässt sich diesmal nicht erkennen. Für Bernd Ewert ist es aber auch wichtig, Gefahren rechtzeitig zu erkennen um im Notfall schnell reagieren zu können, wenn Jungvögel abstürzen oder Naturhorste instabil werden und durch Kunsthorste ersetzt werden müssen.

Rücksichtslos in der Natur unterwegs

Die Brut wird jährlich in einem Bericht erfasst. In diesem Jahr ist der Erfolg durchwachsen, und daran ist auch die Corona-Pandemie schuld. „Das zweite Corona-Jahr in Folge wirkt sich eindeutig negativ aus“, sagt Bernd Ewert.

Vor allem wassertouristische Aktivitäten haben stark zugenommen, Liegeverbote an bestimmten Gewässerabschnitten werden missachtet, illegales Zelten und freilaufende Hunde – auch in Naturschutzgebieten – sorgen für den Rückzug störungsempfindlicher Arten.

„Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten sind besonders kritisch, Brutabbrüche sind häufig die Folge“, sagt Bernd Ewert. Oft können Jungvögel nicht ausreichend versorgt werden und überleben das erste Jahr nicht.

Von Cornelia Felsch