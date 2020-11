Rheinsberg

Man schrieb das Jahr 1517. Es war der 31. Oktober, als Martin Luther seine Thesen eigenhändig an die Tür der Wittenberger Schlosskirche schlug. Der Posaunenchor Rheinsberg und Menz erinnerte an dieses Ereignis am Sonnabend, dem Reformationstag, mit einem kleinen Konzert auf dem Rheinsberger Kirchplatz

Um 15.17 Uhr stimmten die Bläser in das Vorspiel zum Luther-Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“ ein. Tänze, Lieder und Spielstücke aus jener Zeit bestimmten die Reformationsmusik unter freiem Himmel, und mehr als 100 Chris­ten der Region nutzten den Feiertag und den glücklicherweise regenfreien Nachmittag für eine kleine Besinnungspause, um mit Protestanten in aller Welt dem Beginn der Reformation zu gedenken.

Pastorin Gabriele Zieme-Diedrich, die sechs Jahre lang in Japan lebte, ermutigte die Gläubigen, zu ihren Schwächen zu stehen – „wir können nicht perfekt sein, und unser Leben bleibt ein Fragment“, sagte sie und erzählte von der Kintsugi-Technik, bei der Scherben wieder zusammengefügt werden und zerbrochener Keramik auf kunstvolle Weise neues Leben eingehaucht wird.

Von Cornelia Felsch