Die Turnhalle in Flecken Zechlin ist mittlerweile so marode, dass sich Angst um die dort turnenden Schüler breitmacht. Die Rheinsberger Stadtvertreter drängen deshalb auf eine schnelle Reparatur. Die Stadt kümmert sich bereits darum, rät aber davon ab, zu viel Geld in die Notarbeiten zu stecken.