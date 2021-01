Rheinsberg

Seinen 50. Geburtstag feiert Polarforscher Alfred Wegener in einer Eishöhle in Grönland. Wenig später bricht er zu einer Reise auf, zu der er nicht zurückkehren wird. Bei seiner vierten Grönland-Expedition stirbt der Forscher.

Was wollte Wegener in Grönland erforschen? Welche Bedeutung haben seine Erkenntnisse zur Kontinentalverschiebung? Und warum wurde Zechlinerhütte, der Ferienort seiner Kindheit, sein eigentliches Zuhause? All das beantwortet eine App, mit der das Alfred-Wegener-Museum erstmals zu einem virtuellen Rundgang einlädt.

Anzeige

Der Netzebander Regisseur Frank Matthus sprach die Texte für die App ein. Quelle: Archiv

Das Alfred-Wegener-Museum präsentiert elf Exponate und gibt zugleich die Gelegenheit, einen unkonventionellen Forscher kennen zu lernen. Der Netzebander Schauspieler und Regisseur Frank Matthus sprach alle Texte ein. Wer möchte, kann seiner sonoren Stimme bis nach Grönland oder Jütland folgen – bis dorthin fliegt Wegeners Ballon, als der Wetterforscher ganz unfreiwillig einen Flugrekord aufstellt.

Auch das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum lässt sich in der Pandemie inzwischen virtuell besuchen. Eine App stellt 28 Exponate in Wort und Bild vor. Die von dem früheren Stadtschreiber Wiglaf Droste und Schauspielerin Nicole Kleine eingesprochenen Texte dürften Kenners des Museums vertraut vorkommen – es sind die Texte, die schon in der Audioführung zu hören waren.

Über die Homepage zur App

Schon im vergangenen Jahr war es Museumsbesuchern möglich, die App beim Rundgang durch die Räume zu nutzen – niemand sollte in Pandemiezeiten Kopfhörer aufsetzen und auf den Audioguide zurückgreifen müssen. Inzwischen ist die App jedoch mit der Homepage des Museums verlinkt. Alle Texte lassen sich auch bequem von zu Hause aus hören.

Beide Apps sind als so genannte WebApps entwickelt – für den virtuellen Rundgang muss kein Programm installiert werden. Sie lassen sich einfach über die Internetseiten der Museen aufrufen – https://app.Alfred-Wegener-Museum.de oder https://app.tucholsky-museum.de.

Museen wollen digitale Angebote schaffen

Anfang 2020 hatte der Internetauftritt das Tucholsky-Literaturmuseum einen Relaunch erfahren. Beide Museen hätten die pandemiebedingte Pause genutzt, um sich digital besser aufzustellen, teilte Museumsleiter Peter Böthig mit.

Das finanzielle Hilfsprogramm „Neustart Soforthilfe“ der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und der Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten machte es möglich – das Museum bekam 10000 Euro, die Stadt Rheinsberg gab noch eine kleine Summe dazu.

Von Frauke Herweg