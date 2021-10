Arbeitsgemeinschaft Freunde des Rheinsberger Gartenreiches schnitten Allee nach Warenthin frei

Rheinsberg

Das Auslichten hat sich gelohnt: Immerhin rund 10 Kubikmeter abgeschnittenes Unterholz sind zusammengekommen – verteilt auf einer Länge von 200 Metern.

Die zwei Dutzend Freunde des Rheinsberger Gartenreiches haben am Samstagvormittag fleißig Sägen und Astscheren benutzt um an der Straße nach Warenthin – beginnend am Vier-Alleen-Platz – die Sichtachse der einstigen Allee wieder freizuschneiden.

Viel zu schneiden: Alexandra Weidmann ist nicht zum ersten Mal dabei. Quelle: Regine Buddeke

So wie es zu Heinrichs Zeiten war, so soll es wieder werden – zumindest, was die Wege angeht. Eine antike Säule, wie sie einstmals am Ende des Weges stand, wird nicht wieder hingestellt. Aber: „Wir pflegen das lebendige Gartendenkmal“, sagt Fabian Schwade, der Gründer der Arbeitsgruppe.

Er möchte, dass nicht nur Eingeweihte das Potenzial des Ortes erkennen, das Prinz Heinrich einst zum Flanieren nutzte aber auch als Kulisse und Staffage-Element von großen höfischen Theaterfesten. „Wir wollen es ins Bewusstsein aller rücken“, sagt er und hat dafür auch den Rheinsberger „Schloss-Gärtner“ Matthias Gebauer sowie den Revierförster Klaus Werner an seiner Seite.

Die Jüngsten Helfer: Gunilla (8) und Gunvald (6) Quelle: Regine Buddeke

Letzterer schneidet per Kettensäge die „dicken Bretter“ – ein paar Bäume müssen weichen und werden demnächst gegen Linden getauscht – und zwar aus Schösslingen der „königlichen“ Bäume von anno dazumal. „Die Allee ist da – nur die Wand aus Bäumen fehlt. Es soll wieder eine Lindenallee werden“, sagt Fabian Schwade.

Revierförster Klaus Werner an der Kettensäge. Quelle: Regine Buddeke

Er steht auf einem markierten roten Kreuz. Von dort aus, zeigt er, könne man sehen, warum der Ort Vier-Alleen-Platz heißt: Nach rechts führt eine Schneise zum Obelisken, links daneben die nun wieder 16 Meter breite Allee nach Warenthin, die von der Arbeitsgemeinschaft erstmals “beackert“ wurde. Links daneben führt eine Sichtachse zum Freundschaftstempel Heinrichs und daneben der Weg zum Grabmahl des Vergil.

Die KuK-Arbeitsgruppe des Rheinsberger Gartenreiches beseitigt bei ihrem 6. Arbeitseinsatz Wildwuchs am Platz der vier Alleen im Wald von Warenthin: Erstmals stand die Allee nach Warenthin im Fokus. Quelle: Regine Buddeke

„Einst war das alles ein gestaltetes Gartenreich – mit Rabatten“, weiß Schwade- auch, dass es ob der Größe schwer zu pflegen ist. „Kein Wunder, dass es nach Heinrichs Tod aufgegeben und zur Forst wurde.“

Gartenreich ist ein naturhistorisches Denkmal

Auch für die Stiftung ist es wichtig, das Gartenreich zu erhalten: „Es war immer Bestandteil des Schlossgartens“, sagt Matthias Gebauer.

Blick auf alle vier Alleen. Quelle: Regine Buddeke

Die meisten Mitstreiter – etliche aus dem Kunst-und-Kulturverein und dem Verein Rheinsberger Stadtgeschichte sind nicht zum ersten mal beim Arbeitseinsatz dabei. So wird schnell viel geschafft.

Von Regine Buddeke