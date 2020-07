Flecken Zechlin

Mit seinem Auto überschlagen hat sich ein 65 Jahre alter Dacia-Fahrer am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Flecken-Zechlin. Ihm sei in einer Linkskurve ein Lkw in der Straßenmitte entgegengekommen sagte der Mann. Der Dacia streifte einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten ihn vor Ort. Der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht.

Von MAZ-online