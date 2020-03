Neuruppin

Die Arbeiterwohlfahrt im Kreis Ostprignitz-Ruppin hat noch nicht endgültig entschieden, wie sie mit den Kita-Schließungen aufgrund des Coronavirus umgeht. Der Träger von Kindergärten in Rheinsberg, Flecken Zechlin und Zechlinerhütte sowie des Hortes in Rheinsberg will erst noch die Entscheidungen des Landrats Ralf Reinhardt zu dem Thema abwarten, heißt es vom Kreisverband auf MAZ-Anfrage. Diese werden für den Nachmittag erwartet.

Morgen früh soll dann bei der Awo OPR die Notsitzung mit den Bereichsleitern stattfinden. In dieser wird entschieden, welche Häuser dicht machen und wie die Notbetreuung im Detail organisiert wird. Die Arbeiterwohlfahrt kümmert sich in der Region Rheinsberg um mehrere Hundert Kinder. Landesweit werden Kinder ab Mittwoch an Kitas und Schulen nicht mehr regulär betreut. Nur die Sprösslinge von Eltern, die sogenannte systemrelevante Berufe ausüben, sollen dann noch auswärts untergebracht werden können. An den Notfallplänen arbeiten die Träger vielerorts noch.

Von Celina Aniol