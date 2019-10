Bahnvorstand beschäftigt sich mit Übergang

Rheinsberg

Wenn es regnet, stehe stehe der Rhinhöher Weg auf Höhe des Bahnübergangs regelmäßig unter Wasser, beschwerte sich ein Einwohner im Bauausschuss der Stadt – und das nicht zum ersten Mal. Der Zustand sei schlimm, sagte er nun am Montagabend. Seitdem er in Rheinsberg lebe, und das tue er seit 15 Jahren, habe sich an dem miserablen Zustand des Weges nichts geändert, kritisierte er.

Nun gebe es immerhin Hoffnung, dass der Weg an dieser Stelle saniert wird, sagte Bauamtsleiter Daniel Hauke. Denn der Vorstand der Deutschen Bahn habe nun erkannt, dass sich sein Unternehmen darum kümmern muss.

Bis vor Kurzem war laut Stadt offen, wer für die Erneuerung zuständig ist: die Bahn oder das Unternehmen Regio-Infra, an das die Bahn die Gleise dort vor einigen Jahren verkauft hat. Beide Seiten haben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zugeschoben.

Anfang des Jahres hat die Stadt die Flucht nach vorn ergriffen und direkt den Bahnvorstand angeschrieben. Mit dem Appell nach ganz oben scheint sie mehr Glück zu haben, als bei den langwierigen Auseinandersetzungen mit den Mitarbeitern auf den unteren Ebenen. Dennoch sei noch unklar, was und wann etwas am Rhinhöher Weg passiert, so Hauke. Das prüfe die Bahn derzeit. Wie lange, sei ebenfalls offen.

Der SPD-Stadtverordnete Jörg Möller plädierte deshalb für eine provisorische Lösung für den Übergang. „Damit man zumindest vernünftig rüberlaufen kann“, sagte der SPD-Stadtverordnete.

Von Celina Aniol