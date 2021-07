Rheinsberg

Zum Jahreswechsel verlässt Bau- und Ordnungsamtsleiter Daniel Hauke das Rheinsberger Rathaus. Das sagt auf MAZ-Nachfrage Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Hauke tausche das Ende 2017 angetretene Amt gegen eine Leitungsfunktion in einem Trink- und Abwasserverband – ein Metier also, in dem er bereits vor seiner Arbeit in der Prinzenstadt tätig war. Durch den Abschied verliert die Stadt auch ihren Vize-Bürgermeister.

„Ich bedaure den Weggang von Herr Hauke“, betont Schwochow. „Wir haben gut zusammengearbeitet.“ Und gemeinsam eine gerade für den Baubereich der Stadt turbulente Zeit gemeistert, in der die Probleme um die Prestigebaustelle Neues Rathaus hochkochten.

Persönliche Entscheidungen Grund für Weggang

Er könne den Schritt aus Rheinsberg weg aber auch verstehen. Schließlich werde sein bisheriger Mitarbeiter dann eine höherwertige Position antreten. Daniel Hauke war für die MAZ am Freitag nicht für Fragen zu seinem Rückzug aus Rheinsberg zu erreichen.

Für Schwochow ist indes klar: An seinem Führungsstil, wie es ihm kürzlich der Linken-Fraktionschef vorwarf, liege das nicht. Und zwar bei keinem der Mitarbeiter, die in Kürze die Verwaltung verlassen. Bei allen drei seien persönliche Entscheidungen der Grund für den Weggang.

Doppelbesetzung der Amtsspitze erwünscht

Obwohl bis zum letzten Tag der Amtszeit von Daniel Hauke eigentlich noch viel Zeit ist, sucht die Stadt jetzt schon nach einem Nachfolger – und zwar zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Aus Sicht des Stadtoberhaupts wäre ein fließender Übergang optimal, damit das teilweise nicht in Dokumenten hinterlegte Faktenwissen verloren geht. Bis zu drei Monaten Überschneidung seien vertretbar.

Ob diese Idealvariante mit der zeitweisen Doppelbesetztung der Amtsspitze eintreten wird, das ist allerdings fraglich. Denn erfahrungsgemäß, ist es nicht einfach, geeignete Bewerber in entlegeneren ländlichen Regionen wie der Rheinsberger zu finden. Und das Amt mit seinen breit gefächerten Aufgaben im Bereich Bauen und Ordnungsrecht habe es in sich.

Bauamtsleiter Daniel Hauke bei der Besichtigung eines der Häuser im vergangenen Jahr. Mittlerweile ist dieser Teil des neuen Rathausensembles fertiggestellt und bezogen. Zwei weitere Gebäudeteile werden noch saniert. Quelle: Henry Mundt

Problematisch ist der Weggang Haukes vor allem, weil die Rathausbaustelle nach wie vor ein Problemkind der Stadt ist. Allerdings selbst, wenn es nicht sofort einen Nachfolger für ihn geben sollte, werde die Verwaltung das Großprojekt weiter ohne Einbüßen fortsetzen können.

Aus Sicht Schwochows können die Bauamtsmitarbeiter die Aufgabe auch ohne einen Chef wuppen. Dafür sorgt, dass im Normalfall nicht nur ein Behördenvertreter das gesamte Wissen zu einem Vorgang für sich gepachtet hat. Falls in der Zeit der Vakanz Entscheidungen gefällt werden müssen, will Schwochow selbst einspringen. „Ich stecke auch in dem Thema.“

Stadt wartet auf Fördergeld fürs Rathaus

Derzeit werden auf der Millionenbaustelle nur kleinere Arbeiten ausgeführt. Das hängt damit zusammen, dass die Stadt aufs Fördergeld wartet. Der Rathauschef rechnet damit, dass das Landesamt für Bauen im September einen Bescheid verschickt. Bis dahin können keine neuen Aufträge ausgelöst werden, da das bisherige Baubudget ausgeschöpft ist. „Dadurch können wir nicht in dem Tempo bauen, in dem wir eigentlich bauen könnten.“

Erst wenn die Landeszusage für die Hilfszahlung kommt, darf die Stadt wieder Baufirmen verpflichten. „Wenn die Verträge ein früheres Datum haben würden, müssten wir die Förderung zurückzahlen.“

