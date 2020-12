Baumängel: Rheinsberg hat Anspruch auf gut 150.000 Euro

Rheinsberg/Neuruppin

Wegen grober Mängel am im Bau befindlichen Rheinsberger Bürgerzentrum in der Seestraße muss eine Hamburger Firma der Prinzenstadt 154.700 Euro nebst Zinsen zahlen und zudem die Kosten des Verfahrens tragen. Das hat am Mittwoch das Landgericht Neuruppin entschieden.

Demnach gab es laut Richter Ulrich le Claire an den Häusern in der Seestraße 9/10 sowohl Mängel bei der nicht vollständig verkleideten Dämmschutzschicht als auch an der Oberfläche des Ausgleichsputzes.

Auf Schiedsgutachten geeinigt

Dieses belegt ebenfalls ein Schiedsgutachten, auf das sich die beiden Streitparteien schon vor rund zwei Jahren geeinigt hatten. Das seit Ende 2018 vorliegende Gutachten hatte die Kosten zum Beheben der Baumängel auf etwa 130.000 Euro geschätzt.

Gleichwohl wollte die Hamburger Baufirma, deren Geschäftsführer wohl vor Kurzem gewechselt hat, am Mittwoch, dass das Landgericht die Klage von Rheinsberg zurückweist. Die schriftlich dem Gericht zugesandten Einwände bezeichnete Richter le Claire in der Güteverhandlung als „nicht besonders tragend“.

Gleichwohl wollten sich keine der zwei Streitparteien auf einen Kompromiss einlassen. Das sei schon deshalb schwierig, weil es sich mit der Stadt Rheinsberg um einen Auftraggeber der öffentlichen Hand handele und in dem Bauprojekt zudem Fördermittel des Landes stecken, hieß es von Seiten des Rechtsanwaltes, der Rheinsberg vertritt.

Eine andere Firma beseitigt die Mängel

Bürgermeister Frank-Rudi-Schwochow zeigte sich erfreut über das Urteil. „Wir wollen das Geld zurück haben, das wir ausgelegt haben, damit eine andere Firma die Baumängel beseitigen kann.“ Das ist zum größten Teil schon durch eine von der Stadt veranlasste „Ersatzvornahme“ passiert. Laut Schwochow laufen derzeit lediglich noch Restarbeiten bei der Innenwanddämmung.

Die Mängel bessert eine Baufirma aus der Region aus, die auch schon den Zuschlag für die Arbeiten in der Seestraße 12 bekommen hat. Dort sollen das Bau- und das Ordnungsamt, die Kasse sowie das Standes- und das Einwohnermeldeamt in einigen Wochen einziehen.

Die Arbeiten in der Seestraße 12 sind laut Schwochow „ohne Beanstandungen“ über die Bühne gegangen. Wohl auch deshalb wurde die Firma mit dem Beheben der Mängel in den Häusern Seestraße 9 und 10 beauftragt.

Die Stadt übernimmt erst einmal die Kosten

Offen ist, wann Rheinsberg das Geld von der beklagten Hamburger Firma bekommt. Denn eine Berufung innerhalb von vier Wochen nach Erhalt des schriftlichen Urteils ist möglich.„Recht erhalten und das Geld auch bekommen, das sind oft zweierlei Dinge“, sagte Schwochow.

Damit die Handwerker, die die Mängel beseitigt haben, nicht unnötig auf ihr Geld warten müssen, ist die Stadt in Vorleistung gegangen und hat diese Arbeiten bezahlt. Dieses Geld will Rheinsberg nun aber wieder zurück haben.

Die Arbeiten an dem neuen Rheinsberger Rathaus hatten 2013 begonnen. Ursprünglich sollte das auch als Bürgerzentrum bezeichnete Projekt lediglich knapp fünf Millionen Euro kosten und schon längst fertig sein.

Corona verzögert den Umzug in die Seestraße 12

Inzwischen rechnet Rheinsbergs Bürgermeister mit Kosten von mehr als zehn Millionen Euro und damit, dass die letzten Arbeiten an dem Komplex in der Innenstadt wohl erst Ende 2022 fertig werden. Denn um den Millionen-Bau war in den vergangenen Jahren immer wieder heftig gestritten worden – nicht allein mit Baufirmen oder Architekten, sondern auch mit Stadtverordneten. Diese hatten zeitweilig sogar einen Baustopp für das Gros der Arbeiten verhängt.

Nun aber sorgt die Corona-Pandemie für eine erneute Verzögerung. Denn eigentlich könnte das sanierte Haus in der Seestraße 12 „jederzeit“ bezogen werden, sagt Schwochow.

Doch um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten, arbeiten derzeit viele Ämter im Schichtsystem. Ein Umzug würde damit nicht ein, zwei Tage, sondern womöglich mehrere Wochen dauern – und in der Zeit wären beispielsweise das Bau- und Ordnungsamt nicht mal telefonisch erreichbar.

„Das geht nicht“, sagt Schwochow. Er rechnet deshalb erst im Februar oder im März mit dem Umzug in die Seestraße 12.

Von Andreas Vogel