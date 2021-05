Baumängel am neuen Rathaus: Rheinsberg siegt erneut vor Gericht

Rheinsberg

Eine Hamburger Firma, die am Bau des neuen Rheinsberger Rathauses beteiligt war, hat gepfuscht. Das habe jetzt auch in zweiter Instanz das Oberlandesgericht Brandenburg bestätigt, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Das Urteil sei Ende April gefallen.

Das Neuruppiner Landgericht hat das Unternehmen deshalb Ende 2020 verpflichtet, knapp 155 000 Euro sowie Zinsen an die Stadt zu zahlen und die Kosten des Verfahrens zu tragen. Auf die Mängel beim Dämmschutz und am Putz in der Seestraße 9/10 verwies bereits ein Schiedsgutachten in 2018. Die Stadt hat diese zwischenzeitlich auf eigene Kosten beheben lassen – hoffte aber, dass sie das vorgestreckte Geld auf dem Umweg über das Gericht zurückholen kann.

