Rheinsberg

Lange brauchte Jörg Möller an diesem Abend nicht nach einem geeignetem Beispiel dafür zu suchen, dass es in Rheinsberg Probleme mit den Bäumen gibt. Er schaute im Bauausschuss einfach aus dem bodenlangen Fenster der Remise, blickte über die Mühlenstraße zu den Bäumen auf dem Triangelplatz und sagte: „Hier ist so eine Stelle: Da ist der Ast schon ganz kahl und kommt bestimmt irgendwann bald runter.“ Die Stadt müsse sich darum kümmern, dass das Totholz beseitigt werde – und zwar nicht nur an dieser Stelle, sagte Möller im Ausschuss, den er als Mitglied der SPD-Fraktion diesmal leitete. In Rheinsberg gebe es ziemlich viele Bäume, die eine Gefahr darstellen.

Bauhof bei der Baumpflege wieder gut dabei

Der Bauhof sei allerdings ohnehin bereits fleißig dabei, sich um die Bäume der Kommune zu kümmern, sagte Wilfried Schmidt von der Fraktion BVB/Freie Wähler, der dort selbst arbeitet. Er gab zu, dass dieser Arbeitsbereich nach der Entlassung des Baumpflegers vor einigen Jahren in dem städtischen Unternehmen stark gelitten hatte. Nun laufe die Baumpflege aber seit zwei Jahren wieder gut. Die Bauhofmitarbeiter schaffen nun sogar das Zweieinhalbfache dessen, was sie zuvor erledigen konnten. „Der Bauhof unternimmt ganz, ganz große Anstrengungen, dass das klappt.“

Trotzdem werde er so gut wie jeden Tag von Menschen angesprochen, die Totholz in den Baumkronen entdecken, erzählte Schmidt. Wollte die Kommune jegliche Probleme bei diesem Thema dauerhaft beseitigen, müsste sie ihr Personal deutlich aufstocken.

460 Pflegeschnitte im Jahr 2020 in Rheinsberg

Die Aussagen Schmidts werden den Ausführungen zum öffentlichen Grün im aktuellen Haushaltsentwurf bestätigt. So soll Rheinsberg im Jahr 2017 rund 5100 Bäume gehabt haben und zu 17 Fällungen ausgerückt sein, aber keinen einzigen Pflegeschnitt gemacht haben. Im Jahr 2020 – dem letzten, über den berichtet wird – soll es bei 4935 Bäumen 25 Fällungen gegeben haben und 460 Pflegeschnitte.

Er wolle auch gar nicht sagen, dass der Bauhof zu wenig macht, wehrte Jörg Möller ab. „Die Frage ist nur, ob das, was wir machen, für uns als Stadt ausreicht“, so der Stadtverordnete. „Und letztlich ist es auch eine Versicherungsfrage.“ Die Stadt habe sich nichts vorzuwerfen, sagte Bauamtsleiter Daniel Hauke. „Wir führen den Pflegeschnitt durch und auch Baumschauen.“ Viel mehr könne eine Kommune nicht tun – zumal keine auf so großen Gebiet und mit so vielen Bäumen.

Von Celina Aniol