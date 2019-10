Pfarrerin begibt sich auf Fontanes Spuren

Rheinsberg

Auf seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg kam Theodor Fontane auch nach Rheinsberg Mindestens zweimal besuchte er die Stadt.

„Er wäre sicher verwundert, wenn er sehen würde, dass Touristen hierher kommen und sein Buch „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ unter dem Arm tragen“, sagte Beatrix Forck am Sonnabend in der St.-Laurentius-Kirche. „Als ich hier als Pfarrerin tätig war, kamen oft Besucher und staunten, dass alles das, was Fontane beschrieben hatte, noch vorhanden ist.“

Heute ist Beatrix Forck Pfarrerin in Hohenwalde bei Frankfurt (Oder). Nach Rheinsberg kam sie am Wochenende, um gemeinsam mit Ute Baudis aus dem Buch „Von Dorf zu Dorf, von Kirche zu Kirche“ zu lesen. Die Kantorin Juliane Felsch-Grunow übernahm die musikalische Begleitung. Zu hören waren Komponisten wie Jean Sibelius, Max Reger und Johannes Brahms – Zeitgenossen Theodor Fontanes.

Von der Pfarrerin zur Schriftstellerin

Das handliche Büchlein, in dem auch die Rheinsberger Kirche einen Platz gefunden hat, ist pünktlich zum Fontanejahr erschienen. Beatrix Forck ist eine der zahlreichen Autoren, die sich für das Buch auf Fontanes Spuren begaben. In ihrem Text bezieht sie sich auf das Epitaph der Kinder Sophie und Christian von Bredow, Ute Baudis lieferte das Foto.

Rund 80 Besucher kamen am Sonnabend in den frisch sanierten Chorraum der Kirche, in der sich auch das Epitaph befindet. Bis zum November soll das Kirchenschiff in neuem Glanz erstrahlen.

Ihr Aussehen verdankt die Kirche im Wesentlichen dem Patronatsherren Achim von Bredow. Er und seine Frau Anna sind auf einem überlebensgroßen Epitaph zu sehen; ein kleineres Grabdenkmal zeigt die beiden Kinder, die im frühen Alter an Diphtherie starben. Sophia ist vier Jahre alt geworden, ihr Bruder wurde nicht einmal ganz drei Jahre alt. Das Geschwisterepitaph stammt aus dem Jahr 1586.

Epitaph der Bredow-Kinder Quelle: Cornelia Felsch

„ Fontane fand dieses Epitaph kaum erwähnenswert“, sagt Beatrix Forck. „Er beachtete es nur, weil die Krankheit der Kinder später durch eine erfundene Geschichte ersetzt wurde.“ Man erzählte sich wegen der welligen Haare Sophias, die an Wind und Wasser erinnern, dass die Kinder im See ertrunken wären.

Von besonderer Bedeutung für die Rheinsberger waren Fontanes Zeilen, die er über das Möskefest schrieb. „Wenn Fontane uns das nicht überliefert hätte, wär diese Tradition sicher in Vergessenheit geraten“, sagte Beatrix Forck.

Das Buch von Antje Leschonski erschien im Verlag Berlin-Brandenburg und kostet 15 Euro..

Von Cornelia Felsch