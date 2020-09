Rheinsberg

Fünf oder mehr große, alte Bäume vor dem Haus – aber nur zehn Säcke, um das gesamte Laub der Riesen wegzupacken? Das ist eindeutig zu wenig, meint Ilona Schenk.

Die Kleinzerlangerin kann es nicht verstehen, dass die Stadt die Anzahl der kostenfreien Tüten im XL-Format beschränkt. „Manche haben 200 Jahre alte Bäume vor ihrem Grundstück da kommt eine Menge Laub zusammen“, beschwerte sich die SPD-Frau jetzt vor der Rheinsberger Stadtverordnetenversammlung.

Fleißige Blattsammler sollen nicht auf Kosten sitzen bleiben

Es sei schon ein großes Entgegenkommen, dass die Grundstücksbesitzer die Blätter der Bäume auf öffentlichen Flächen einsammeln. Dass sie dann auch noch überlegen müssen, wie sie die Massen wegschaffen sollen, oder dafür auf eigene Kosten Laubsäcke besorgen müssen, sei falsch. Darüber gebe es auch schon Beschwerden von Bürgern.

„Wenn sich herausstellt, dass jemand mehr Säcke braucht, weil bei ihm mehr Laub von den Straßenbäumen anfällt, dann bekommt er mehr Laubsäcke – das ist kein Problem“, versicherte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Die betroffenen Grundstücksbesitzer sollten sich in einem solchen Fall einfach bei der Stadt melden.

Kostenlose Säcke nicht für Laub von Privatbäumen gedacht

Die Kommune habe die grundsätzliche Reglementierung auf zehn Stück aus einem anderen Grund eingeführt. „Wir wollen verhindern wollen, dass in den Säcken das Laub von den Grundstücken drin ist.“ Denn das sei in der Vergangenheit oft passiert, ist aber eigentlich nicht erlaubt.

Dass sich die Stadt dagegen stemmt, das liegt an den Kosten für die Laubentsorgung. Rund 55.000 Euro pro Jahr gibt Rheinsberg für die Erledigung dieser Aufgabe aus. Eine Größenordnung, die sich die klamme Kommune eigentlich nicht leisten könne, so der Verwaltungschef.

Am 1. Oktober startet die erste Abfuhrtour in Rheinsberg

Deshalb soll sie überlegen, wie sie in Zukunft das Problem anpackt. Möglich wäre es, dass die Stadt eine zentrale Stelle schafft, an der das Laub von Straßenbäumen abgegeben werden kann. Das würde die Kosten enorm drücken. Denn im Moment sammeln Stadtmitarbeiter die Laubsäcke in den einzelnen Ortsteilen Rheinsbergs ein.

Die erste Tour in diesem Jahr startet am 1.Oktober. An diesem Donnerstag sammelt der Bauhof die Laubsäcke erstmals in den Rheinsberger Ortsteilen ein. In der Kernstadt werden sie ab 5. Oktober regelmäßig abgeholt.

Ab diesem Jahr verteilt die Stadt zum ersten Mal Säcke aus Papier für die Laubentsorgung. Zuvor gab es die weniger umweltfreundliche Plastikvariante.

Von Celina Aniol