Rheinsberg

Torbögen, die ans Rheinsberger Schloss erinnern, sollen künftig an den Eingängen zur geplanten Spielfläche stehen. Darauf wird der Name des großzügigen und mehrere Millionen teuren Areals prangen, der ab diesem Sommer zwischen der Grundschule und den Kitas der Kernstadt entstehen soll. Bis vor Kurzem war allerdings nicht klar, wie dieser lauten wird. Jetzt haben die Kinder entschieden: Es soll „Abenteuerwelt“ heißen.

Die Idee dazu, die späteren Nutzer des Geländes an der Namenssuche zu beteiligen, hatte Annette Gowin. „Es wäre ja komisch, wenn man den Namen vom grünen Tisch aus in der Verwaltung liefern würde“, sagt die Kinder- und Jugendkoordinatorin der Stadt.

Rheinsberger Schüler haben ihre Stimmen abgegeben

Also machte sie sich direkt in die Klassenzimmer des Bildungscampus auf. Sie sammelte dort Vorschläge der Erst- bis Sechstklässler, aber auch der Vorschüler ein, regelmäßig in die Schule kommen. Am Ende ließ sie die Kinder abstimmen: Sie mussten einen Chip in das Wunschnamenglas ihrer Wahl werfen.

Rheinsberger Kinder- und Jugendkoordinatorin Annette Gowin hält die Mitsprache der Jugend in Rheinsberg für sehr wichtig. Sie treibt diese voran. Quelle: Celina Aniol

Eine Einzelaktion soll das nicht bleiben. Vielmehr empfindet Gowin die Namenssuche gewissermaßen als den Anpfiff zu einer Beteiligungsoffensive von Kindern und Jugendlichen, die im Land Brandenburg seit 2018 in der Kommunalverfassung verankert ist. Damals führte das Land den Paragrafen 18a ein. Dieser verpflichtet die Kommunen, der jungen Generation Mitwirkungsrechte in allen Belangen zuzusichern, die sie berühren.

Kinderkonferenz in Rheinsberg geplant

Schon vor der Pandemie wurde in Rheinsberg vereinbart, dass ein Netzwerk helfen soll, das neue Gesetz umzusetzen. Diese Steuerungsgruppe 18a, zu der Jugendliche, Sozialarbeiter, Politiker und Verwaltungsvertreter gehören, hat sich aber erst vor Kurzem zum ersten Mal getroffen. Ihre Mitglieder überlegen nun, in welcher Form Kinder und Jugendliche am besten beteiligt werden können.

Eines der Bausteine soll ein Kinder- und Jugendbeirat sein. Wenn alles nach Plan läuft, werde dieser im Oktober bei einer Kinderkonferenz gegründet, berichtet Gowin. Klar sei jetzt schon, dass die Demokratie-Werkstätten für Jugendliche weitergeführt und sogar ausgebaut werden sollen.

Rheinsberg: Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen

Die Koordinatorin erarbeitet auch eine Checkliste, die der Verwaltung und der Politik helfen soll, Kinder und Jugendliche bei Projekten der Stadt mitentscheiden zu lassen. „Das heißt nicht, dass Kinder und Jugendliche alles bestimmen, sondern nur, dass man sie einbezieht und ihnen auf Augenhöhe begegnet“, erklärt Gowin.

Von Celina Aniol