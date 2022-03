Brände in Rheinsberg: Stadt und Polizei bitten Eltern, Kindern Gefahr bewusst zu machen

Sieben Mal hat es in Rheinsberg seit Jahresanfang gebrannt. In zwei Fällen stehen Minderjährige in Verdacht, für Brände verantwortlich zu sein. Jetzt ruft der Bürgermeister und die Polizei die Eltern dazu auf, mit ihren Kindern noch einmal über die Gefahren des Umgangs mit Feuer zu sprechen.