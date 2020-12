Neuruppin

An vielen Seen in der Region wirkte sich die Corona-Pandemie im Sommer recht negativ aus. Die Menschen mussten auf Fernreisen verzichten und so litt die Natur unter den vielen Binnenurlaubern, die sich oft sehr rücksichtslos verhielten.

Im Frühjahr allerdings gab es auch Positives zu verzeichnen. Camping- und Ausgehverbote sorgten dafür, dass die Natur durchatmen konnte.

„Die Erstbrüter, zu denen der Wanderfalke gehört, haben davon profitiert“, sagte Horstbetreuer Robert Franck, der in Menz seinen Jahresbericht über den diesjährigen Bruterfolg ausgewählter Großvogelarten im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land vorlegte.

Bruterfolg bei Wanderfalken

Zehn Brutpaare haben Nachwuchs bekommen, 24 Junge sind flügge geworden. Im vergangenen Jahr waren es gerade einmal halb so viel.

Aber es gibt auch Verlierer, einer von ihnen ist der Seeadler. Warum es in diesem Jahr nur drei Junge im gesamten Naturpark-Gebiet gab, ist für Robert Franck ein Rätsel. 2019 waren es sechs Junge. „Ein Horstpaar hat keinen Nachwuchs ausgebrütet – das kann mehrere Ursachen haben“, sagt der Horstbetreuer.

„Zum Beispiel können Wohnmobile Störungen verursacht haben. Ein Wanderfalke nimmt das nicht so tragisch, er verlässt meckernd seinen Brutplatz, der Seeadler hingegen bleibt seinem Horst lange fern.“Ebenfalls rückläufig sind die Bruterfolge beim Fischadler. Derzeit gibt es im Naturpark 24 Horste in denen in diesem Jahr 30 Junge flügge wurden.

Fischadler in hohen Baumkronen

Im vergangenen Jahr waren es 38. In Mitteleuropa wandern Fischadler ab August aus den Brutgebieten ab, im Frühjahr kehren sie zurück. Da er hoch oben auf den Baumkronen brütet, ist es allerdings nicht immer möglich, alle Jungvögel zu beringen.

Für den Schreiadler gibt es in diesem Jahr keine Brutmeldung. Das Paar, das 2019 noch im Naturpark-Grenzbereich brütete, wird jetzt im Landkreis Oberhavel vermutet. Robert Franck kümmert sich als Horstbetreuer auch um die selten vorkommenden scheuen Schwarzstörche.

Scheuer Waldvogel im Ruppiner Land

Seit 2013 kamen im Naturpark 26 junge Schwarzstörche zur Welt. In diesem Jahr gab es wieder eine Viererbrut, so wie bereits 2018. „Allerdings haben wir es in diesmal nicht geschafft, die Störche zu beringen – das Zeitfenster war zu eng“, sagt Robert Franck. Der Schwarzstorch ist ein scheuer Waldvogel und in unseren Breiten sehr selten.

Er ist nach Bundesnaturschutzgesetz und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie geschützt. Eine Fotofalle wie sie für Wolfsnachweise verwendet wird, erbrachte 2013 den Beweis. Für Robert Franck eine erfreuliche Nachricht, die er gar nicht recht glauben konnte. Starkregenfälle, Stürme und Waschbären bremsten den Bruterfolg in den folgenden Jahren, dennoch war die aus Polen stammende Schwarzstörchin dem Naturpark treu.

2013 wurden im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land erstmals wieder Schwarzstörche nachgewiesen. Quelle: Robert Franck

Robert Franck ist einer von vier Naturschützern, die sich um die Horstbetreuung geschützter Greifvögel im Naturpark kümmern. Er ist wie Bernd Ewert und Henry Lange ehrenamtlich unterwegs. Der vierte im Bunde ist Paul Sömmer, Leiter der Naturschutzstation Woblitz, die sich vornehmlich um die Pflege verletzter und erkrankter Greifvögel kümmert. Jährlich erfassen sie die Daten zu Brutpaaren und Bruterfolgen. „Das ist wichtig, um Tendenzen und Probleme aufzeigen zu können und festzustellen, wo Handlungsbedarf ist“, sagt Robert Franck.

Von Cornelia Felsch