Carstens Keramik in Rheinsberg: Pleitebetrieb in Wartestellung

Rheinsberg

Ob Carstens Keramik gerettet werden kann, das ist nach wie vor noch völlig offen. Aus eigener Kraft wird das traditionsreiche Rheinsberger Unternehmen es nicht schaffen, sich aus dem Schlamassel zu ziehen. Davon ist Ralf Grabowski überzeugt.

Es gebe aber Gespräche mit einem Investor, sagt der ehemalige Geschäftsführer der Firma. Er ist Anfang des Jahres spontan in die Bresche gesprungen, weil sich sein Nachfolger kurzfristig aus dem Betrieb verabschiedet hat. „Es gab da ja niemand, der sich verantwortlich fühlte.“

Insolvenzgeld für Mitarbeiter gesichert

Als er gesehen hat, dass Carstens Keramik pleite ist, meldete Grabowski noch im Januar Insolvenz an (die MAZ berichtete). Auch um Lohnansprüche der 19 Beschäftigten zu befriedigen. Das sogenannte Insolvenzgeld wurde dann tatsächlich von der Arbeitsagentur für drei Monate gewährt.

Voraussichtlich im März werde das Insolvenzverfahren nun eröffnet, sagt Jeanette Bolle auf MAZ-Anfrage. Sie ist Rechtsanwältin in der bundesweit agierenden Kanzlei BBL Bernsau Brockdorff, die erst kürzlich wieder in einem namhaften Ranking unter den Top 10 der Insolvenzkanzleien platziert wurde und die sich nun auch um den weiteren Weg des ruinösen Unternehmens kümmert.

Traditionsreich – und gefährdet: Geschirr der Manufaktur Carstens Keramik Rheinsberg. Hier: die sogenannte Rheinsberger Teekanne Quelle: Peter Geisler

Das Amtsgericht Neuruppin hat am 9. Januar Rechtsanwalt Christian Graf Brockdorff von BBL in Potsdam zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Die Eröffnung hänge aber von der Situation des Unternehmens ab, so Jeanette Bolle: Es müsse ausreichend Vermögen da sein, damit die Kosten des Verfahrens bezahlt werden können.

Wie es mit Carstens Keramik am Ende aber tatsächlich weitergeht, das werde das Gericht entscheiden, so Bolle. Als Grundlage dient ein Insolvenzgutachten, in dem die aktuelle Situation der Firma sowie ihre Chancen von Experten beleuchtet werden.

Für Tag X gewappnet

Bis Klarheit herrscht, arbeitet das Unternehmen alte Aufträge ab, nimmt aber auch neue an. „Dies stellt eine gute Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Sanierung dar“, heißt es aus der Kanzlei. Selbstredend werden aber auch schon jetzt Gespräche mit potenziellen Investoren geführt, um am Tag X für die eventuelle Übergabe der Geschäfte gewappnet zu sein, so Jeanette Bolle.

Ralf Grabowski war bis 2019 bei Carstens Keramik. Die letzten Monate allerdings gar nicht mehr vor Ort. Und zuvor – nach seiner Kündigung im Januar zum Monat September – auch eher sporadisch da, erzählt er.

Personalmangel als Problem

Zu diesem Zeitpunkt schien die wirtschaftliche Lage des Unternehmens nicht sonderlich schlecht. „Dieses Geschäft war nie einfach, wir hatten aber mehr Aufträge, als wir abarbeiten konnten.“ Das einzige große Problem, das Grabowski als immer vorherrschender erschien, war der Personalmangel.

„Geeignete Mitarbeiter in Rheinsberg zu finden, ist deutlich schwerer geworden.“ Alle mal, wenn man als Chef nicht unendlich viel zahlen kann.

Seit 1892 am Markt in Rheinsberg

Kritisch sei die Lage geworden, als im Herbst die beiden selbst von Carstens Keramik ausgebildeten Beschäftigten den Laden verlassen haben. „Ich kann’s ihnen nicht verdenken: Sie sind dorthin, wo sie 1000 Euro mehr kriegen.“

Seit 1892 wird Geschirr aus Steingut unter dem Namen „Carstens" in Rheinsberg produziert. Man erzählt, dass es sogar im russischen Zarenhaus zum Einsatz kam. Bis heute werden alle Artikel in Handarbeit gefertigt.

Von Celina Aniol