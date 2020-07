Rheinsberg

Verpflegung, Ersatzteile, Zelte, Instrumente, Noten und Auftrittskleidung sind im Auto verstaut – die Chorsänger treten in die Pedalen, begleitet von der Lust am Musizieren und Singen. Das Collegium Pedale Cantorum ist wieder auf Tour, mit dem Fahrrad als Fortbewegungsmittel erkunden sie die märkische Landschaft und begeistern das Publikum für die Musik – von der Renaissancezeit bis zum Jazz.

Wie in jedem Jahr kommen die Spenden der Zuhörer den Projekten des Komitees „German Doctors“ zugute. Dennoch – in diesem Jahr ist alles etwas anders. „Wir haben lange überlegt, ob wir die Chorfahrt antreten, denn wie sich die Corona-Pandemie entwickeln wird, konnten wir ja nicht voraussehen“, sagt der Ensembleleiter Friedemann Lessing.

Nun liegen die ersten Konzerte bereits hinter ihnen: In Grüneberg, Meseberg und Flecken Zechlin gab es viel Beifall. Am Donnerstagabend befindet sich die Konzertbühne auf dem Kirchplatz in Rheinsberg. Besorgte Blicke zum Himmel und auf das Handy erweisen sich als müßig, es wird nicht regnen.

Collegium Pedale Cantorum zu Gast in Rheinsberg, auf dem Weg zur Freilichtbühne vor der Kirche. Quelle: Cornelia Felsch

Rund 90 Zuhörer sind gekommen. Mit einer doppelchörigen Motette von Heinrich Schütz begrüßen die Sänger ihr Publikum. 1662 wurde die umgebaute Dresdner Schlosskapelle mit diesem Werk eingeweiht. Die doppelchörige Vertonung des 100. Psalms war der Beitrag des Kapellmeisters am Dresdner Hof, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Ruhestand befand.

Über 30 Jahre in Aktion

19 exzellente Sängerinnen und Sänger widmen sich für mehr als eine Stunde der Musik von Thomas Morley, Francis Poulenc, Josef Gabriel Rheinberger sowie alten und neuen Volksliedsätzen bis hin zum Jazz.1986 ging Friedemann Lessing gemeinsam mit Studenten der Dresdner Kirchenmusikschule das erste Mal auf Konzertreise mit dem Fahrrad.

Fortbewegungsmittel und Anliegen der Konzertreisen sind seit jener Zeit geblieben. Zu den Chorsängern gesellten sich Musikliebhaber jüngerer Generationen – ihr Alter liegt derzeit zwischen 25 und 70 Jahren. Die Mitglieder des Chores haben entweder professionell mit Musik zu tun oder betreiben sie als anspruchsvolles Hobby.

Collegium Pedale mit kleiner Instrumentalbesetzung Quelle: Cornelia Felsch

Wer als Sänger dabeisein möchte, muss schon einige Anforderungen erfüllen, denn bei den vier- bis achtstimmigen Werken darf man sich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Geprobt wird recht sparsam – eine Herausforderung für anspruchsvollen Chorgesang. „Die jährliche Anprobe erfolgt im Frühjahr“, sagt Friedemann Lessing, der Kantor in Osterburg ist. „Bis zum Sommer muss dann jeder seine Stimme selbst proben – schließlich gibt es You Tube und CD-Aufnahmen.“

Es geht fröhlich zu an diesem Chor-Abend – Liebespaare und muntere Gesellschaften geben sich ein Stelldichein, sowohl in der Renaissance-Zeit Englands als auch in Italien. Kaffeehausmusik und der Max-Raabe-Schlager „Ich steh mit Ruth gut, weil meine Ruth tut, das was mir gut tut“ zeugen von der Fabulierlust der Sänger, die sich am Freitagabend auch vom Klang der Polizeisirenen nicht stören lassen.

Konzert mit Polizei-Sirene

Mit schwedischen und deutschen Volksliedern geht das Programm seinem Ende entgegen. „Ade nun zur guten Nacht“ – die Sänger verabschieden sich von den rund 90 Zuhörern. Ruhe kehrt allerdings nicht so schnell ein, denn über Rheinsberg kreist ein Hubschrauber, der an diesem Abend nicht nur den Polizeieinsatz bei einer Schlägerei sondern auch den lyrischen „Sommerpsalm“ als Zugabe begleitet.

Für die Ärzte, die in den Armutsgebieten der Welt helfen, haben die Sänger mittlerweile mehr als 2000 Euro an Spenden gesammelt, doch noch ist die Konzerttour nicht beendet. Am Sonnabend Abend gibt es für Liebhaber des Chorgesangs erst einmal die letzte Chance, das „Collegium Pedale Cantorum“ zu erleben – dann sind die Sänger im Alt Ruppiner Pfarrgarten der evangelischen Kirche ab 19.30 Uhr zu hören.

