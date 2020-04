Rheinsberg

Die Welt macht dicht. Viele Grenzen sind unpassierbar, die meisten Flüge abgesagt. Die Abschottung hat aber nicht nur Folgen für deutsche Touristen, die irgendwo auf dem Globus festsitzen. Es gibt auch in Deutschland Menschen aus dem Ausland, die in ihre Heimatländer nicht mehr zurückkehren können.

In Rheinsberg zum Beispiel sind 25 junge bolivianische Musiker gestrandet. Sie sitzen dort mittlerweile seit Wochen fest.

Eigentlich wollten die Mitglieder von „Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos“ in der Musikakademie nur eine Probenphase absolvieren und sich für die Uraufführung mit Teilen des Berliner Solistenensembles „Phønix 16“ am 20. März vorbereiten, berichtet Barbara Maria Zollner, Sprecherin der Rheinsberger Musikkultur-Gesellschaft, zu der auch die Akademie gehört. Ihr Auftritt sollte der Eröffnungsakt bei „Maerzmusik“ im Haus der Berliner Festspiele werden.

Festival fällt für bolivianische Musiker aus, Rückflug auch

Wegen Corona fiel das Festival aber ins Wasser – und die Musiker des Experimentalorchesters für indigene Instrumente konnten nicht mehr ausreisen. Zwar hatte die bolivianische Regierung alle zu dem Zeitpunkt im Ausland verweilenden Bolivianer aufgefordert, innerhalb von 72 Stunden zurückzukehren. Da gab es aber keine Flugverbindungen mehr in ihre Heimat.

In Bolivien sind die Grenzen dicht, es herrschen eine Ausgangssperre und ein Reiseverbot. Alle Versuche, einen Rückflug – sei es über Spanien oder über Peru – zu organisieren, scheitern. Anders als das reiche Deutschland, scheint sich das finanziell gebeutelte Bolivien eine Rückholaktion nicht leisten zu können.

Bolivianische Musiker vermissen ihre Familien

„Die Musikakademie wird derzeit zum Zufluchtsort“, steht auf der Facebookseite der deutschen Einrichtung, die die Gruppe seit 12. März beherbergt. Das Orchester selbst schreibt auf ihrer Seite, dass sie zwar dankbar über Betten und Essen ist, manche Musiker aber „das Andenfutter“ vermissen.

„Und auch ihre Familien in dieser schwierigen Situation“, fügt Barbara Maria Zollner auf MAZ-Anfrage hinzu. Zumal einige der bolivianischen Musiker noch nicht einmal volljährig sind.

Nun bemüht sich auch die Stadt zu helfen. Der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow steht im Kontakt mit der bolivianischen Landesvertretung. Am 3. April will sich der Botschafter selbst von der Lage seiner gestrandeten Landsleute in der Prinzenstadt ein Bild machen. „An der großen Weltpolitik werden wir von Rheinsberg aus, nichts ändern können“, sagt Schwochow.

Junge Musiker in Quarantäne

Er glaubt nicht, dass die Musiker schnell ausreisen können. „Sie werden definitiv bis Mitte April bei uns bleiben.“ Er findet aber, dass es in der Verantwortung der nun gastgebenden Kommune liegt, sich um den Fall zu kümmern.

Die 25 Musiker befinden sich mittlerweile seit vielen Tagen in der Isolation, sagt Barbara Maria Zollner. Um die Chance zu erhöhen, doch noch ausreisen dürfen, wollen sie coronaclean sein.

Die Quarantäne einzuhalten, sei nicht schwer. Denn sie sind fast die einzigen Gäste der Musikakademie, die. Bis zum 15. März haben alle Teilnehmer anderer Kurse das Haus verlassen; künftige Veranstaltungen wurden abgesagt.

Gestrandete Musiker proben weiter

Mit den bolivianischen Orchestermitgliedern harren lediglich ihre Berliner Musikpartner in Rheinsberg aus. „Sie wollten sie nicht hängen lassen“, erzählt die Musikkultur-Sprecherin.

Und ein Gutes hat der unfreiwillige Daueraufenthalt in Rheinsberg am Ende doch: Die Musiker haben die Zeit für Aufnahmen genutzt. Wenn alles gut geht, dann könnte aus der extrem verlängerten Probenphase eine CD entstehen.

