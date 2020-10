Rheinsberg

Die Stadt Rheinsberg hat die Treffen ihrer Brandschützer jetzt auf Sparflamme gesetzt. Wegen der rapide steigenden Coronazahlen hat das Rathaus entschieden, dass bei der Feuerwehr ab sofort keine Präsenzveranstaltungen mehr stattfinden sollen. Und somit eine Quasi-Kontaktsperre verhängt.

Das sei aber keine rein Rheinsberger Regelung, betont Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Vielmehr sei diese Vorgehensweise mit dem Kreisbrandmeister Olaf Lehmann abgestimmt worden und werde überall gelten. Das Verbot gilt vorerst bis Ende des Jahres.

Der Grund für den Schritt ist die Gefahr, dass sich die Feuerwehrleute gegenseitig mit dem Virus anstecken könnten – und die Truppe dann nicht mehr einsatzbereit wäre. „Das müssen wir auf jeden Fall verhindern“, so der Verwaltungschef. Schon in den ersten Monaten der Pandemie galt in Rheinsberg eine restriktive Nicht-Begegnungs-Marschroute.

Kreisfeuerwehr sagt Auszeichnungsveranstaltung ab

Genauso wie beim Kreisfeuerwehrverband Ostprignitz-Ruppin, der im März ziemlich schnell auf die sich damals verbreitenden Krisenregeln reagierte. Er sagte alle Ausbildungsmaßnahmen und eigene Veranstaltungen ab. Zudem legte er den Ortsfeuerwehren in der Region nahe, eigene Treffen auf ein Minimum herunterzufahren, um die Infektionsgefahr in den Reihen der Retter so gering wie möglich zu halten.

Auch jetzt fährt der Verband einen klaren Kurs. Und einen vorsichtigen. Bereits vor zwei Wochen – als nach Monaten der Entspannung im Kampf gegen die Krankheit die Infiziertenkurve sich erst noch zaghaft nach oben bewegte – beschloss der Vorstand, seine wohl beliebteste Zusammenkunft zu streichen: die Auszeichnungsveranstaltung im Dezember. Dort werden Jahr für Jahr Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis in einem großen und feierlichen Rahmen für ihre besonderen Verdienste geehrt – aber eben nicht in diesem Krisenjahr.

Von Celina Aniol