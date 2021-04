Für den Einsatz des Impfbusses am Sonnabend in Rheinsberg habe sich fast 600 Menschen angemeldet. Erstmals bekommen auch 135 Freiwillige aus Feuerwehren in ganz Ostprignitz-Ruppin und vom THW eine Spritze. Es war wohl einer der letzten Einsätze des Impfbusses in dieser Form.