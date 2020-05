Wer in Rheinsberg jetzt auf Corona-Notbetreuung hofft, der wird enttäuscht: Die Stadt hat in ihren Kitas keine Kapazitäten mehr frei für neue Kinder. Ähnlich sieht es in den Awo-Kitas aus. Dort sind jetzt aber immerhin die Vorschüler wieder da, und zwar täglich. Davon kann die Stadt nur träumen.