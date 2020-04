Corona: Ladeninhaber in Rheinsberg fühlen sich besonders gebeutelt

Rheinsberg

Wenn Frank Förster an diesem Vormittag rausschaut, sieht er nur eines: Leere. „Es ist kein Mensch auf der Straße, kein Auto fährt vorbei“, beschreibt er die Hauptflaniermeile von Rheinsberg, die Schlossstraße. „Dabei ist so schönes Wetter draußen.“ Trotzdem gibt es niemanden, der neugierig in die Auslage seiner Buchhandlung lugt.

Förster kehrt dem Schaufenster den Rücken zu. „Die ersten zwei Tage, als ich wieder aufgemacht habe, da war noch was los.“ Shopping- und Lesehungrige schauten nach der langen, durch die Pandemie mit ihren Geschäftsschließungen verursachten Stöber-Durststrecke vorbei, kauften ein. Allesamt aus der Stadt. Jetzt sind auch die wieder seltener da, nachdem sich die erste Lockerungseuphorie mit gelegt hat.

Touristen sorgen sonst für Großteil des Umsatzes

Gäste aus anderen Regionen sind wegen Corona nicht da. Auch Tagestouristen nicht. „Die Menschen halten sich an das Reiseverbot. Das ist auch gut so.“ Damit sich so wenige wie möglich anstecken. Einerseits.

„Was soll aber werden, wenn sie länger nicht kommen?“, fragt der Inhaber der Kurt-Tucholsky-Buchhandlung, die seine Mutter schon zu DDR-Zeiten betrieb. Denn die Einheimischen werden kaum seinen Umsatz retten. 60, vielleicht sogar 70 Prozent seiner Verkäufe gehen bei ihm in der Saison, die Ostern losgeht, normalerweise auf die Kappe der Touristen. „Wenn die Gäste in Rheinsberg fehlen, wird es knirsch.“

Der Rheinsberger Buchhändler Frank Förster hat Corona-Soforthilfe bekommen. „Ohne die hätte ich längst zumachen müssen.“ Für lange werde das Geld aus Potsdam aber die Umsätze der fehlenden Gäste nicht ersetzen. Quelle: Henry Mundt

Bei Annette Peters sieht es ähnlich aus. „Ich habe zwar viele einheimische Kunden, toi, toi, toi“, sagt die Inhaberin der Boutique „Liaison“ im Herzen der Stadt. Etwa 50 Prozent des Umsatzes macht sie dennoch mit Verkäufen an Touristen.

„Bevor hier nicht die Ferienhäuser, Campingplätze und Hotels wieder öffnen, bin ich nicht annähernd über dem Berg.“ An diesem Dienstag ist jedoch in der Politik keine Rede von Lockerungen in der Tourismusbranche. Peters fordert aber, dass alle Coronabegrenzungen fallen. So schnell wie möglich. Und umfassend.

Boutiquebesitzerin fordert Hilfe ein

Denn auch Homeoffice mit Schlabberlook am heimischen Schreibtisch statt eleganter Aufmachung für die Arbeitsstätte vermiest ihr den Umsatz zusätzlich. Und die vielen ausgefallenen Feiern, für die die Menschen Festkleidung kaufen und die nun wegen Corona abgesagt sind. Sie fürchtet, dass sie auf einem Großteil der Sommerware sitzen bleibt, die sie nicht mehr stornieren kann und will, weil daran auch andere Existenzen hängen.

Ans Aufgeben denkt die Ladeninhaberin dennoch nicht. Sie betreibt seit 19 Jahren ihr Geschäft am Markt. Will bleiben. Und kämpfen. Derzeit verzichtet sie auf ihre Mitarbeiterinnen, um Geld zu sparen. Wenn die Feriengäste aber auch im Sommer nicht kommen dürften, sieht sie schwarz. „Dann brauchen speziell wir mehr Unterstützung von der Politik. Definitiv.“

Stärkere Einbußen in Rheinsberg als anderswo

Alle befragten Geschäfteinhaber in Rheinsberg sind sich einig, dass sie besonders gebeutelt sind. Deutlich mehr als ihre Kollegen in Potsdam oder in der Kreisstadt Neuruppin, die Magnete für Einkäufer aus weiterer Umgebung sind. Und deren Zentren seit der Öffnung der Läden wieder gut gefüllt sind. „Alleine Rossmann zieht schon viele an, die dann auch in die anderen Geschäfte reinschauen“, meint Annette Peters. Das fehle in Rheinsberg.

Damit die Ladenbesitzer dort noch länger ohne die üblichen Besucherströme durchhalten, müsse das Land bei den Soforthilfen nachlegen, sagt Petra Pape. Und zwar mit Hilfen, die speziell auf solche Touristenhochburgen wie Rheinsberg oder den Spreewald zugeschnitten sind, in denen das Leben jetzt stillsteht. Und für die gesamte Zeit, bis alle touristischen Betriebe wieder aufmachen dürfen. Das sehen auch Annette Peters und Frank Förster so.

Petra Pape ist Ortsvorsteherin von Rheinsberg und Ladeninhaberin. Sie gibt sich kämpferisch, will die Krise wuppen. Und sorgt sich trotzdem – um ihr Geschäft und ihre Stadt. Quelle: Henry Mundt

Pape fordert das als Ortsvorsteherin der Prinzenstadt. Aber auch als Betroffene. Denn auch sie hat derzeit Mühe, ihren Fahrrad- und Sportladen am Laufen zu halten. Etwa 50 Prozent des Umsatzes generiert sie über die Gäste von außerhalb, schätzt sie. Und auch bei den Einheimischen sitze der Geldbeutel nicht gerade locker. „Die meisten in Rheinsberg arbeiten in den Hotels und in den Gaststätten.“ Sind nun seit Wochen auf Kurzarbeit. Oder ihre Jobs ganz los.

Um jetzt durchzuhalten, hat auch sie ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Den Gürtel an allen Stellen enger geschnallt, an denen es nur ging. „Wenn das nicht reicht, werde ich an das rangehen, was ich für meine Rente angespart habe.“ Wenn die Ausnahmesituation mit Reiseverboten aber länger als bis Pfingsten dauert, dann werde es kritisch.

Von Celina Aniol