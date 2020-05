Rheinsberg: Rettungsringe fehlen, da Land Badesaison im Juli startet

Rheinsberg

Für Freke Over ist sonnenklar: Sobald Touristen in der Region sind, werden sie auch ins Wasser springen. Ob die Badesaison da schon angefangen hat oder noch nicht, wird ihnen wumpe sein. Ganz und gar.Und den Einheimischen erst recht.

Genau deshalb wollte der Betreiber des Ferienlands Luhme, dass die Stadt Rheinsberg endlich die Rettungsringe wieder an den Seen im Gemeindegebiet anbringt. Zuerst hieß es da aber, dass der Bauhof es zur Himmelfahrt nicht schafft, berichtet der Linken-Fraktionschef der Stadt. „Also bot ich an, dass ich die Ringe abhole.“

Anzeige

Land hat Badesaison-Start auf 13. Juli verschoben

Da habe die Kommune plötzlich erklärt, dass sie gar nicht vorhat, die Sicherheitsutensilien an den Seen zu befestigen. Nicht zu Himmelfahrt. Und auch nicht zu Pfingsten. Schließlich beginne die Badesaison in diesem Jahr offiziell erst Mitte Juli.

Weitere MAZ+ Artikel

Tatsächlich hat das Land am 9. April eine solche Allgemeinverfügung erlassen. Darin heißt es, dass die Badesaison wegen Corona erst am 13. Juli startet und am 6. September endet. Und dass sich deshalb auch die Vorbereitungen an den Seen verschieben. Normalerweise geht die Saison von 15. Mai bis zum 15. September. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz begründet den Schritt damit, dass 2020 wegen Corona „eine große Zahl von Badenden an den Badegewässern nicht zu erwarten ist“.

Freke Over: Rettungsringe werden jetzt gebraucht

Freke Over ist der Meinung, dass Rheinsberg die Verfügung nicht zu ernst nehmen sollte. „Ich finde die Vorstellung abenteuerlich, dass sich die Gäste für die Verordnung interessieren sollten: Sie springen einfach in den See – und basta.“ Zumal es seit dem Erlass zahlreiche Lockerungen der Corona-Regeln gab. Auch solche, die den Tourismus oder das Baden wieder erlauben.

Aus seiner Sicht sollte es der Stadt vor allem darum gehen, für mehr Sicherheit zu sorgen. Pandemie hin oder her. „Es kann nicht schaden, wenn ein Rettungsring da ist, wenn man ihn braucht – auch in Coronazeit.“

Stadt sieht sich in „rechtlichen Zwickmühle“

Die Stadt weigert sich dennoch, die Rettungsringe an die knapp Dutzend Badestellen anzubringen, an denen diese normalerweise hängen. Er könne zwar den Wunsch Overs verstehen, sagt Ordnungsamtsleiter Daniel Hauke. „Wenn wir die Ringe aber anbringen, eröffnen wir quasi die Saison.“

Und das würde der Allgemeinverfügung widersprechen. „Wir befinden uns da in einer rechtlichen Zwickmühle.“ Die aufgrund der Lockerungen an vielen Stellen nicht leicht nachzuvollziehen ist. Das gibt Hauke zu.

Die Menschen könnten dennoch ins Wasser gehen – nur eben bis zur Saisoneröffnung auf eigene Gefahr. Das machen sie aber an den vielen Badestellen ohnehin: Die meisten nutzen einen der vielen Einstiege in die zahlreichen Rheinsberger Seen, an denen ohnehin nie ein Rettungsring hängt, so Hauke. Wenn der Betreiber des Luhmer Ferienlandes zusätzlich für Sicherheit sorgen will, dann könne er seinen Gästen eigene Rettungsringe mitgeben.

Land pocht auf Eigenverantwortung der Kommunen

Das Land empfiehlt etwas anderes. An Stellen, an denen es normalerweise einen Rettungsring gibt und an denen es jetzt schon viele Badende gibt, sollten die Kommunen vor Juli die Schutzvorrichtungen anbringen, sagt Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Denn die Besucher dieser Badestellen vertrauen darauf, dass sich dort Rettungsringe befinden.

Zudem: Das Anbringen der Ringe widerspreche weder der Eindämmungsverordnung noch der Allgemeinverfügung. Denn in der ersten geht es um den Infektionsschutz. In letzterer lediglich darum, dass die wegen Corona vielbeschäftigten Gesundheitsämter durch den Wegfall der Gewässerkontrollen bis zum Saisonstart entlastet werden. „Wichtig ist nur, dass sich die Badenden an die Abstands- und Hygieneauflagen halten.“ Das Baden in den Seen sei aber insgesamt erlaubt, auch wenn die Saison später startet.

Da, wo die Kommunen die Gefahr sehen, dass die Auflagen nicht eingehalten werden könnten – zum Beispiel an extrem beliebten Badestellen –, dürfen sie diese aber auch eigenverantwortlich sperren. Auch dann, wenn sie merken, dass ein großer Algenteppich auf eine mindere Wasserqualität hinweisen könnte.

Landkreis untersucht Wasserqualität ab Ende Juni

Auch der Landkreis verweist darauf, dass das Baden in den Seen erlaubt ist. „Auch in Nicht-Corona-Zeiten gibt es außerhalb der Badewassersaison kein Verbot der Badegewässerbenutzung“, erklärt Silvio Wagner, der als Gesundheitsaufseher für die Badegewässer in Ostprignitz-Ruppin zuständig ist. Er bescheinigt zudem den vom Gesundheitsamt früher untersuchten Badestellen „uneingeschränkte Badewasserqualität“ und weist darauf hin, dass Wasser kein relevanter Übertragungsweg für Coronaviren ist.

Die regelmäßigen Kontrollen des Wassers beginnen in diesem Jahr aufgrund des verschobenen Saisonstarts in der Region allerdings tatsächlich erst Ende Juni. Falls es erforderlich sein sollte, wird der Kreis aber schon vorher anlassbezogen reagieren.

Lesen Sie mehr unter:

Streit um Badestege in Rheinsberg

Neuruppin lehnt Abriss von Badestegen ab

Badeseen werden wegen verkürzter Badesaison später kontrolliert

Von Celina Aniol