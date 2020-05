Rheinsberg schließt Tourist-Info – und erntet Kritik dafür

Rheinsberg

Seit Montag ist die Rheinsberger Tourist-Information nicht mehr besetzt. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow hat die Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt. Das gilt auch für das Haus der Begegnung, das Literaturmuseum, den Rettungsschwimmer und die Reinigungskräfte. Insgesamt zwölf Menschen sind von der coronabedingten Regelung betroffen.

Möglich sei das durch den neuen Covid-19-Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, so der Rathauschef. Dieser sieht vor, dass Kommunen ihren Mitarbeitern in den Außenstellen rückwirkend zum 1. April und noch bis Ende des Jahres Kurzarbeit verordnen dürfen. In dem Bereich sind in Rheinsberg rund 35 Personen beschäftigt.

Schließung steht in der Kritik

Der Aufschrei der Empörung über die Schließung der Tourist-Info ist groß. Gerade wegen Corona müsse die Stadt jetzt alles tun, damit nach Lockerung von Reisebeschränkungen der Tourismus wieder schnell anlaufen kann, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Walter Luy. Eine auskunftsbereite Infostelle, die die sozialen Medien nun besonders gut bedient, gehört seiner Ansicht nach unbedingt dazu.

Auch Freke Over ist bedient. „Das kann doch wohl nur ein schlechter Scherz sein“, kommentiert der Linken-Fraktionschef den Schritt. Auch er findet, dass die Tourist-Info in der aktuellen Lage mehr denn je leisten muss, um wieder Gäste in die Stadt zu locken. Sowohl Luy als Over sind auch sauer, weil sie nicht über die Kurzarbeit informiert wurden.

Tourist-Info soll schnell wieder öffnen

Andreas Endler kritisiert die Schließung ebenfalls scharf. „Die nächsten Wochen werden darüber entscheiden, ob auch über den Tourismusstandort Rheinsberg eine Insolvenzwelle hereinbricht, die uns über einen langen Zeitraum weit zurückwerfen wird“, sagt der Gasthofbetreiber. Er fordert – genauso wie Luy und Over –, dass die Stadt die Tourist-Info sofort wieder öffnet.

Frank-Rudi Schwochow hält an der Schließung fest. In der Stadt gebe es derzeit wegen der Reisebeschränkungen so gut wie keine Touristen. Die Einnahmen, über die die Institution finanziert wird, seien wegen der Corona-Einschränkungen weggebrochen. Und auch sonst sei die finanzielle Lage der Kommune „prekär“. „Wir können da nicht alles einfach so weiterlaufen lassen“, meint der Bürgermeister.

Die Stadt Rheinsberg ist derzeit wie leer gefegt. Quelle: Henry Mundt

Das Rathaus sei aber beim Rückzug aus der Kurzarbeit völlig flexibel und wolle die Lage wöchentlich beurteilen. „Wenn wir merken: Der Tagestourismus zieht an, Veranstaltungen sind wieder möglich, dann können wir jederzeit aus der Kurzarbeit wieder aussteigen“, so Schwochow. „Wir können jetzt aber nur auf Sicht fahren.“

Dass er den Ältestenrat nicht über den Schritt informiert hat, liege daran, dass ihn der neue Tarifvertrag erst nach der letzten Telefonkonferenz des Gremiums erreichte. Bei dem Schritt handele es sich aber ohnehin um die Innenorganisation der Verwaltung, über die er selbst entscheiden darf. Nur der Personalrat müsse einbezogen werden. Das sei auch passiert.

95 Prozent des Lohns bei Kurzarbeit

Bei dem Covid-19-Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst werden die Bezüge der Beschäftigten kaum gestrichen: Sie betragen bei fast allen weiterhin 95 Prozent des Lohns. Dabei müssen die Kommunen die Differenz zum regulären Kurzarbeitergeld von 60 oder 67 Prozent aus eigener Tasche bezahlen.

Von Celina Aniol