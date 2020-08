Statt im Oktober dieses Jahres soll der nächste Rheinsberger Töpfermarkt erst wieder im Herbst 2021 stattfinden. Wegen Corona sind Großveranstaltungen in Brandenburg bis Ende Oktober noch tabu. Die Organisatoren ernten neben Verständnis für die Verschiebung auch harsche Kritik von einem ihrer bisherigen Unterstützer.

In diesem Jahr sollte der Töpfermarkt in Rheinsberg zum 26. Mal stattfinden. Wegen Corona wurde die aktuelle Auflage auf Oktober 2021 verschoben. Der Markt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Treffpunkt für Keramiker und Sammler gemausert. Quelle: Regine Buddeke