Die Unternehmer aus Rheinsberg müssen in diesem Jahr weder den Tourismusbeitrag noch die Gebühr für Sondernutzung der Straßen zahlen. Die Stadtverordneten wollen damit der durch die Coronakrise finanziell stark gebeutelten Wirtschaft ihrer Region helfen.

Straßen wie Stühle in der Gastronomie in Rheinsberg: trotz Corona-Lockerungen immer noch leer. Die Stadt will nun Gastronomen und andere Unternehmer finanziell entlasten. Quelle: Celina Aniol