Coronakrise: Hilferuf aus Rheinsberg nach Tourismus-Wegbruch

Rheinsberg

Das Precise Resort Marina Wolfsbruch in Kleinzerlang ist wegen des Coronavirus geschlossen. Neue Reservierungen nimmt das Haus frühestens ab Mai wieder an. Im Hafendorf-Hotel Maritim vor den Toren Rheinsbergs mit seinen knapp 180 Zimmern reisen die letzten touristischen Gäste bis Samstag, 21. März, ab.

Die Reha-Klinik Hohenelse mit ihren fast 200 Betten in der Nähe der Prinzenstadt fährt den Betrieb runter: Es werden so gut wie keine neuen Patienten aufgenommen, Besucher sind unerwünscht. Das Schloss der Prinzenstadt ist längst geschlossen. Die Stadt: wie leer gefegt. Vermutlich für längere Zeit.

Schwochow : „Angst, dass uns hier alles wegbricht“

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. So gut wie alle touristischen Anbieter haben auf Weisung des Landes dicht gemacht. Das habe enorme Folgen für die touristisch geprägte Region, sagt der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow von BVB/Freie Wähler. Jetzt schon.

Kaum auszudenken, wie es in ein paar Wochen aussehen wird. „Ich habe Angst, dass uns hier alles wegbricht. Wir brauchen Hilfe.“

In der Klinik Hohenelse sind zwar noch Patienten untergebracht. Neue Rehabilitanten nimmt die Einrichtung aber sehr begrenzt auf. Quelle: MAZ

Der Tourismus ist der größte Wirtschaftszweig in und rund um Rheinsberg. Knapp 600.000 Übernachtungen gab es dort im vergangenen Jahr. Nur Potsdam hat landesweit mehr.

Das Wegbleiben der Gäste werde sich in der Stadtkasse deutlich bemerkbar machen. Aber auch die vielen kleinen Unternehmen in die Knie zwingen, meint Schwochow. Sehr bald. „Da muss was kommen. Wir können keine Wirtschaftshilfe leisten.“

Schwochow schreibt an Ministerpräsidenten Woidke

Deshalb hat der Rheinsberger Stadtchef bereits Mitte der Woche einen Hilferuf an den Landkreis sowie das Land gesandt. „Es ist nachvollziehbar, weshalb von Seiten der Landesregierung diese Maßnahmen getroffen werden“, schreibt Schwochow an den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke in Bezug auf die Anordnungen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidemie. „Gleichzeitig müssen aber Maßnahmen ergriffen werden, um die daraus resultierenden Konsequenzen abzumildern.“ An diesem Punkt sehe er die Landesregierung in der Pflicht.

Eine Reaktion aus Potsdam gab es noch nicht. Vom Landkreis hingegen schon. In der Konferenz mit den Chef der Städte und Gemeinden diese Woche habe Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) versichert, dass er sich des Problems annehmen will, so Schwochow. Und zwar bezogen auf den gesamten Kreis, der insgesamt sehr vom Tourismus geprägt ist. „Das fand ich gut.“

Marina Wolfsbruch hat, genauso wie alle anderen Precise Resorts, ihre Gäste verabschiedet. Quelle: MAZ

Auf die Anfrage der MAZ dazu hat der Landkreis noch nicht geantwortet. Vermutlich, weil die Kreisverwaltung derzeit enorm unter Druck steht, alles Notwendige im Kampf gegen das Coronavirus auf den Weg zu bringen.

Der Lindower Amtsdirektor hingegen glaubt nicht, dass Hilferufe ans Land im Moment angebracht sind. Und das, obwohl seine Region genauso wie Rheinsberg stark vom Zusammenbruch des Tourismus betroffen ist.

Lindower Amtschef will abwarten

Der SPD-Mann hat das Gefühl, dass sich sowohl die Bundes- als auch die Landespolitik bereits jetzt schon um die existenziell bedrohten Unternehmen und Bürger kümmern. Er erwartet, dass demnächst noch mehr Hilfsangebote kommen werden. „Man muss da nicht gesondert Wind von unten nach oben machen.“

Auch das Lindower Sport- und Bildungszentrum, in dem sonst viele Veranstaltungen stattfinden und das über rund 240 Betten verfügt, hat seinen Betrieb eingestellt. Quelle: Peter Geisler

Lieske verweist außerdem auf die zahlreichen Angebote – im Kreis und landesweit – für Betriebe, die durch die aktuelle Situation in Not geraten. Auch für einzelne Personen gebe es Unterstützung. „Ich rate jedem, der nicht weiß, wie er die Mittel des täglichen Lebens bezahlen soll, sich um die Grundsicherung zu bemühen.“ Tatsächlich sei er auch schon mit solchen Anfragen in dieser Woche aufgrund der Corona-Krise nicht nur einmal konfrontiert gewesen.

Lesen Sie mehr unter:

Lindower Amtschef geht von langfristigen Verboten in der Coronakrise aus

Coronavirus: Einschränkungen und Verbote in Rheinsberg

Von Celina Aniol