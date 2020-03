Coronavirus-Krise: Einschränkungen und Verbote in Rheinsberg

Rheinsberg

Nur in Notfällen sollten die Rheinsberger ihr Rathaus schon in den vergangenen Tagen besuchen. Die Wartezimmer vor den Amtsstuben seien dennoch voll gewesen, berichtet Frank-Rudi Schwochow.

Deshalb hat sich der Verwaltungschef gemeinsam mit seinem Coronavirus-Krisenstab am Dienstag auf eine andere, schärfere Gangart verständigt. „Wir fahren den Publikumsverkehr auf ein absolutes Minimum runter.“

Kein Rathausbesuch ohne Termin mehr

Sprich: Die Rathausmitarbeiter sind nur noch telefonisch oder per Mail erreichbar. In dringenden Fällen werden sie aber auch Termine vergeben. Allerdings werden diese so gelegt, dass sich die Besucher auf den Rathausgängen nach Möglichkeit nicht mehr begegnen.

Ganz geschlossen sind ab sofort folgende Einrichtungen der Stadt: das Bau- und Bürgeramt, das Kurt-Tucholsky-Museum, die Touristinfos in Rheinsberg sowie Flecken Zechlin und die Stadtbibliothek. Die Ausleihfristen für Bücher und andere Medien werden automatisch bis zur Wiedereröffnung verlängert. Auch die Turnhallen und Spielplätze der Stadt dürfen nicht mehr genutzt werden.

Schon vor dem Wochenende hat die Verwaltung beschlossen, dass in Gemeindehäusern nur noch private Feiern mit weniger als 15 Gästen stattfinden dürfen. Die Stadt prüfe nun, alle Veranstaltungen dort bis auf Weiteres zu streichen.

Fest steht nun, dass der Kunsthandwerker-Markt Mitte April in diesem Jahr ausfallen wird. Das habe die Kommune gemeinsam mit dem Heimatverein beschlossen, der den Markt organisiert, sagt Schwochow. „Schweren Herzens.“

Der Verein geht davon aus, dass mindestens bis Ende April alle Aktivitäten in Rheinsberg ausfallen werden. Auch spätere Veranstaltungen wurden bereits gestrichen. So haben die Organisatoren des Solanum-Festivals, das Ende Mai stattfinden sollte, die Reißleine gezogen und das Essens-Spektakel in Rheinsberg gleich auf das kommende Jahr verlegt.

Die Stadt hat jetzt auch alle Treffen der Jugendfeuerwehr untersagt, sagt der Bürgermeister. Wie er mit den Übungsstunden der regulären Brandschutztruppen umgeht, das überlegt der Krisenstab noch.

Aus Schwochows Sicht sei das eine besonders schwierige Entscheidung. Denn einerseits brauchen die Kameraden auch und gerade aktuell Schulungen, damit sie auf die Notlage gut vorbereitet sind. Andererseits braucht die Stadt im Fall der Fälle die Feuerwehrleute, die sich bei den Treffen mit der Krankheit aber anstecken könnten. Und dann ausfallen würden.

Definitiv abgesagt wurden nun alle Sitzungen der Orts- und Stadtvertreter mindestens bis zum 19. April. Falls unaufschiebbare Entscheidungen in dieser Zeit getroffen werden müssen, wird Schwochow diese gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Wilfried Schmidt fällen und sie im Nachgang den Abgeordneten noch einmal vorlegen.

„Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, es geht aber nicht anders.“ Die Kommunalverfassung lasse das zu. „Im Moment steht aber nichts an.“

In der Verwaltung steht derzeit ohnehin nur eine Aufgabe an: das Eindämmen der Corona-Pandemie. Um diese zu bewältigen, hat der Krisenstab das Rathaus kurzfristig umstrukturiert. „Um die Einhaltung der verordneten Maßnahmen zu kontrollieren, brauchen viel mehr Leute im Ordnungsamt als sonst“, erklärt der Bürgermeister.

Kein Homeoffice für Rathausmitarbeiter

Vier Mitarbeiter sind in diesem Bereich regulär beschäftigt. Zwei davon aber krank, einer im Urlaub. Letzterer wird vorzeitig zur Arbeit zurückkehren. Insgesamt auf sechs Personen soll das Kontrollteam aufgestockt werden, das die Spielplätze oder Gaststätten überprüfen soll.

Nur zwei Mitarbeiter im Rathaus fallen derzeit aus, weil sie ihre Kinder aufgrund von Kita- und Schulschließungen betreuen müssen. Homeoffice könne die Rheinsberger Verwaltung ihnen nicht anbieten. „Wir haben keine technischen Voraussetzungen dafür.“

Die Administration sei personell nicht sehr gut aufgestellt. Auf Papier sind dort zwar rund 40 Personen beschäftigt. „Wir haben aber viele Dauerkranke.“ Die aktuelle Notsituation zu stemmen, bleibe deshalb eine Herausforderung. Zumal, wenn sich die Verbotsauflagen weiter verschärfen sollten, so Schwochow.

