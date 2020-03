Rheinsberg

Etwa 55 Eltern haben bislang in Rheinsberg den Bedarf für Notbetreuung in den Kitas angemeldet. Das teilte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow auf MAZ-Anfrage am Dienstagabend mit. An den Grundschulen in Rheinsberg und Flecken Zechlin sollen in den nächsten Tagen trotz Schließung 27 Kinder weiter unterrichtet werden.

Anspruch auf Notbetreuung während der Coronavirus-Pandemie haben nur Eltern bestimmter Berufsgruppen. Dazu gehören Polizisten, aber auch Busfahrer oder Landwirte. Der Landkreis hat den Personenkreis am Dienstag um weitere Personengruppen erweitert.

Der Antrag auf Notbetreuung ist unter anderem auf der Internetseite der Rheinsberger Stadtverwaltung verfügbar. Er sollte spätestens bis Mittwoch abgegeben in den Kitas oder dem Hort abgegeben werden.

Anders als ursprünglich geplant, findet die Notbetreuung der Kinder aus den städtischen Kitas in Rheinsberg vorerst in Linow und nicht in Dorf Zechlin statt. Denn anders als gedacht, gibt es dort mehr Sprösslinge, die beaufsichtigt werden sollen.

Ab der kommenden Woche schließt die Linower Einrichtung allerdings. Dann werden die Kindergartenkinder in Dorf Zechlin betreut. „Dort haben wir bessere Möglichkeiten, die Kinder zu separieren“, so Schwochow. In Linow sei es schwieriger, die Unter-Dreijährigen von den Älteren zu trennen.

Die Kitas der Arbeiterwohlfahrt bleiben in den nächsten Wochen nach Aussagen des Bürgermeisters alle geöffnet. Auch die Schulbetreuung findet an beiden Grundschulstandorten statt. Das sei sinnvoll. Denn bei größeren Gruppen, die beaufsichtigt werden, steigt auch die Ansteckungsgefahr.

Die Spielplätze lässt die Stadt sperren. Das Ordnungsamt werde kontrollieren, ob sich die Menschen an das Betretungsverbot halten. Die Schließungen gelten vorerst bis zum 19. April.

Von Celina Aniol