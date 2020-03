Rathausbesuch in Rheinsberg nur noch im Notfall

Rheinsberg

Das Rheinsberger Rathaus ist trotz der Coronavirus-Pandemie zwar noch geöffnet. Die Stadtverwaltung bittet die Einwohner aber darum, die Sprechzeiten persönlich nur noch im Notfall zu nutzen.

Das soll die Ausbreitung der Krankheit verhindern oder verlangsamen. Die derzeitige Vorzugsvariante deshalb: Die Mitarbeiter sollen per Mail oder Telefon kontaktiert werden.

Rathaus am 17. März ab 15 Uhr geschlossen

Zum Schutz der Nutzer hat die Stadt am Samstag und bis auf Widerruf das Haus der Begegnung geschlossen. Ob weitere Einrichtungen mit Publikumsverkehr wie die Tourist-Information und das Kurt-Tucholsky-Museum ebenfalls ihre Pforten dichtmachen, darüber will der Krisenstab der Kommune am 17. März entscheiden.

Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow geht davon aus, dass das passiert. Jetzt schon steht aber fest, dass die Info und das Museum sowie das gesamte Rathaus am 17. März ab 15 Uhr geschlossen bleiben.

Von Celina Aniol