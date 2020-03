Coronavirus: Rheinsberg wird Camper nur schwer los

Rheinsberg

Woidkes Wort zählte. Vom Ministerpräsidenten hieß es lange, Touristen dürfen sich zur Eindämmung des Coronavirus zwar im Land Brandenburg nicht aufhalten – Dauercamper in der Mark aber schon. „Wir haben uns alle darauf verlassen“, sagt Thomas Käubler. Und auch die Gäste auf seinen Campingplätzen D 82 und D 83 in Flecken Zechlin.

Die Rheinsberger Stadtverwaltung interpretierte die Landesverordnung allerdings anders. Sie glaubte, dass sich dort keine Touristen mehr aufhalten dürfen – also auch keine Dauercamper mit Zweitwohnsitz. Das Rheinsberger Ordnungsamt forderte die Touristen in Flecken Zechlin zur Abreise ab.

Campingplatzbetreiber froh über klare Linie

„Die Leute haben aber nicht begriffen, warum“, berichtet Thomas Käubler. Er war sich auch nicht sicher, was nun gilt: Die von Woidke weniger streng ausgelegte Landesregel zur Eindämmung der Corona-Gefahr oder der Verweis der örtlichen Ordnungsbehörde.

Deshalb ist der Geschäftsführer des Gemeindeservice Flecken Zechlin froh, dass der Landkreis mit seiner gesonderten Verordnung zu Reisen in Ostprignitz-Ruppin am Mittwoch Klarheit geschaffen hat. „So wissen wir endlich, woran wir sind. Man muss den Leuten klar sagen: Ente oder Trente.“

Nun sollen alle, die von außerhalb stammen, bis Samstag abreisen. Der Gemeindeservice betreibt die beiden Campingplätze, auf denen es knapp 200 Plätze für Dauercamper gibt. Inzwischen hat auch die Landesregierung reagiert: Sie stellte klar, dass die Bleibeerlaubnis nur für Dauercamper mit Hauptwohnsitz gilt.

Berliner Geld: gut, aber kurz auch entbehrlich

„Ich sehe ein, dass man hart durchgreifen muss“, sagt Thomas Käubler. Es bringe im Kampf gegen das Virus wenig, wenn Berliner in der Gegend rumtingeln. Schließlich sei die Quote der Infizierten in der Hauptstadt relativ hoch.

„Berliner, die hier Holiday machen, sind zwar eine Wirtschaftsmacht“, weil sie Geld in die Region bringen. „Wenn sie aber drei Wochen lang nicht kommen, dann bricht hier nicht die Welt zusammen“, findet der Platzbetreiber.

Er glaubt auch, dass sie die strenge Gangart sie nicht auf Dauer verschreckt. „Die meisten werden doch verstehen, dass wir nichts gegen sie haben, jetzt aber alle gemeinsam gegen die Krankheit kämpfen müssen.“

Noch viele Camper rund um Rheinsberg

Auch der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow ist dankbar, dass der Landkreis in dieser Woche hart durchgegriffen und seine Grenzen für Urlauber und Touristen dicht gemacht hat. „Der Ministerpräsident hat uns vorher einen richtigen Bärendienst erwiesen mit seiner Aussage zu Campern.“

Denn seiner Einschätzung nach befanden sich daraufhin noch immer „unglaublich viele Touristen aus fast allen Bundesländern“ auf den Campingplätzen in der Kommune; obwohl klar war, dass Tourismus nicht mehr erlaubt ist.

Überprüfungen durchs Ordnungsamt bringen wenig. „Wir schmeißen auf der einen Seite zehn raus, und auf der anderen Seite kommen 20 nach“, beschreibt Schwochow die Lage.

Bis zu 25 000 Euro Strafe

Auch im Wald sind die Kontrolleure auf Camper gestoßen. „Die haben sich dort mit ihrem Wohnwagen verschanzt, der mit Lebensmitteln vollgestopft war.“ Und wurden trotz der Bitte um Abreise aus der Region kurz danach an einer anderen Stelle im Wald angetroffen.

Das kann künftig teuer werden. Denn das Bußgeld betrage bis zu 25 000 Euro beim mehrfachen Verstoß gegen das Verbot für Touristen. 12 500 Euro müssten diejenigen zahlen, die zum ersten Mal erwischt werden, so der Bürgermeister. Bislang seien noch keine Strafen verhängt worden.

Ab dem Wochenende, an dem die Rheinsberger nochmals verstärkt kontrollieren wollen, soll sich das ändern. „Dann wollen wir die Leute wirklich zu Kasse bitten.“

Bußgeld fließt in die Kreiskasse

Ausnahmen gibt es nur in den allerseltensten Fällen. So zum Beispiel bei einer Familie, deren Kind an Leukämie erkrankt ist. Der Arzt habe dem Kind den Aufenthalt in der Natur eindringlich empfohlen. „Das ist natürlich ein besonderer Umstand. Die Familie darf bleiben.“

Bußgeld, das erhoben wird, landet aber nicht in der Rheinsberger Kasse, die durch den totalen Tourismus-Einbruch stark gebeutelt ist und deshalb sogar einen Ausgabestopp verhängt. Einnehmen wird das Geld der Landkreis.

„Das halte ich für fair“, stellt der Bürgermeister klar. Denn dieser sei es auch, der die rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit der Schließung seiner Grenzen trägt.

Oster-Campern bereits abgesagt

Dass die Region so beliebt bei den Campern, freut Schwochow. „Jeder ist in Rheinsberg auch willkommen – aber bitte erst nach der Corona-Eindämmungswelle.“

Für Thomas Käubler stellt sich die Frage, wie lange die strikten Regeln gelten werden. Er hat schon allen Campern bis nach den Osterferien abgesagt. „Damit sie sich gar nicht erst auf den Weg zu uns machen.“

Das schmerzt: „Zu Ostern sind unsere Campingplätze normalerweise zum ersten Mal gut belegt.“ Vorher seien fast nur die „Hardcore-Camper“ unterwegs.

Damit das Unternehmen mit seinen fünf Angestellten überleben kann, will Thomas Käubler einen Landeszuschuss beantragen. Die bis zu 9000 Euro für einen Betrieb wie seinen würden sehr helfen, sagt er: „Wenn das Ganze aber drei Monate anhält, dann wird es für uns eng.“

Von Celina Aniol