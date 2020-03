Coronavirus: Rheinsberger Pfarrer sendet das Gotteswort auf Youtube

Rheinsberg

Das Wort Gottes hallt in dieser Version etwas mehr als sonst. Denn der Pfarrer, der dieses spricht, steht vor völlig leeren Bänken seiner Kirche. Gottesdienst in Coronazeiten eben. Trotzdem haben die Sätze von Christoph Römhild über 200 Menschen erreicht – auf Youtube.

„Es ist wichtig in dieser Zeit, dass die Menschen wissen, dass die Kirche sie nicht alleine lässt“, sagt der Rheinsberger Pfarrer. Auch wenn die Gottesdienste, der Bibelkreis oder die Treffen der Jungen Gemeinde ausfallen müssen. „Vielen Menschen fehlt das Vaterunser, das gemeinsame Singen, das Wort Gottes.“

Genau deshalb habe er jetzt den Youtube-Kanal im Internet für seine Gemeinde gegründet. Und den ersten Gottesdienst aus der Rheinsberger Kirche dort am Sonntag eingestellt. Weitere sollen folgen.

Rheinsberger Pfarrer setzt auf Fern-Seelsorge

Auch sonst setzt Christoph Römhild derzeit auf Fern-Seelsorge. Er bietet feste Telefonsprechstunden an, immer mittwochs bis freitags von 14 bis 16 Uhr an.Und er ruft von sich aus bei den Mitgliedern seiner Gemeinde an. „Es ist wichtig, dass sich in dieser Zeit jeder behütet weiß.“

Doch nicht nur die Seelen der Menschen will der Kirchenmann erreichen. Er bietet ihnen auch praktische Hilfe an, berichtet Hans-Georg Rieger, der zum Helferkreis der evangelischen Kirchengemeinde gehört. Der Stadtverordnete ist als Katholik dort nicht direkt Mitglied, will aber genauso wie Römhild den Menschen in der Coronakrise zur Seite stehen.

Praktisch gesehen kann der Pfarrer im Moment allerdings keine Einkäufe erledigen. Denn er hat sich selbst nach einer Urlaubsreise in Österreich wegen des Coronavirus in Quarantäne gesteckt. Ihm gehe es aber gut und er sei gut versorgt. „Die Gemeindeglieder haben für mich eingekauft“, erzählt er und lacht.

In seiner Predigt auf Youtube spricht der Pfarrer von der Chance, die die Coronakrise den Menschen bietet. Sie könne helfen, dem auf die Spur zu kommen, was im Leben wirklich wichtig ist.

Von Celina Aniol