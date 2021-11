Dach der Turnhalle in Flecken Zechlin wird schneller als gedacht saniert

Flecken Zechlin

Das Tauziehen um die Rettung der maroden Turnhalle in Flecken Zechlin dauert schon etliche Jahre. Nun soll der Startschuss für die Sanierung deutlich schneller fallen, als noch bis vor Kurzem gedacht – zumindest für einen Teil des Gebäudes. So hat der Ältestenrat von Rheinsberg jetzt beschlossen, dass das Dach bereits im kommenden Jahr komplett erneuert werden soll, berichtet Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Und noch in diesem Jahr soll eine Notreparatur erfolgen.

Diese war zuletzt zwar für diesen Zeitpunkt vorgesehen. Der Termin für die Hauptarbeiten schien aber in weiter Ferne: Frühestens 2024 sollte dort etwas passieren – und auch das nur, wenn es Fördergeld gibt.

Dauerafte Dachkonstruktion für Turnhalle in Flecken Zechlin

Die Wende sei sehr erstaunlich, sagt Ortsvorsteher Horst-Rainer Maranke. Schließlich habe die Stadt wegen Geldmangels noch im Spätsommer die Sanierung des zur Schule gehörenden Gebäudes abgelehnt, in das es bereits reinregnet. Erst auf Druck von Eltern und Ortsvertretern habe sie umgedacht. „Hauptsache ist, dass jetzt gehandelt wird. Das ist für uns eine richtig gute Nachricht.“

Der Verwaltungschef findet, dass die Stadt eine gute Lösung gefunden hat. Sie will auf dem Dach eine dauerhafte Konstruktion aus Leichtmetall anbringen. Diese soll so stabil sein, dass „niemand mehr ran muss, solange ich lebe“, sagt Schwochow. Die Bauweise soll es zudem erlauben, dass bei den späteren Arbeiten am Rest der Halle das Dach nicht mehr angefasst werden muss und dass es nicht dabei stört.

Schnelles Handeln scheint Stadt Rheinsberg nun erforderlich

Die Kosten betragen rund 250.000 Euro. Die Stadt hat für 2022 aber für die Halle nur 100.000 Euro im Etat vorgesehen, und 2023 noch einmal dieselbe Summe. Diese Ausgabe werde nun vorgezogen, so Schwochow. Die zusätzlichen 50.000 Euro hofft er im Budget für Investitionen zu finden, die 2021 nicht durchgeführt wurden. Dass die Stadt Fördergeld für das Projekt noch so schnell akquirieren kann, das hält der Bürgermeister für unwahrscheinlich. Darauf warten will er nicht mehr: „Wir können mit diesem Dach nicht in eine weitere Wintersaison gehen.“ Offen ist noch, wann der Rest des Hauses erneuert wird. Zumal die für deren Planung vorgesehenen 200.000 Euro nun für das Dach ausgegeben werden.

Von Celina Aniol