Danke Rheinsberg: Mit einem Spontankonzert verabschiedet sich das gestrandete bolivianische Orchester vor seinem Abflug nach Hause

Rheinsberg

Die Freude springt den jungen Musikern aus jeder Pore: Mit einem Spontankonzert verabschiedeten sich die 25 jungen Bolivianer des Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos von Rheinsberg, wo sie im März von der Coronakrise überrascht wurden und seitdem jeden Tag darauf hofften, wieder in die Heimat zu gelangen.

Elf Wochen! Das sind 82 Tage, in denen man nicht wusste, ob es den Lieben daheim gut geht. Ob der Job noch da ist. Ob irgendwann ein Flugzeug nach Bolivien geht.

Seit 10. März saßen die Musiker in Rheinsberg fest

Am 10. März kam das Orchester – die Musiker zwischen 16 und 37 Jahren alt – nach Rheinsberg: Planmäßig, um zusammen mit dem Berliner Ensemble Phønix 16 das Projekt „Environment“ als Eröffnungsproduktion des MaerzMusik-Festivals vorzubereiten. So weit so gut.

Danke Rheinsberg: Den Bolivianern war diese Geste wichtig. Quelle: Regine Buddeke

Bis Corona kam. Die Konzerte wurden gestrichen, die Flüge auch, die Grenzen geschlossen. Null Chance für die Musiker, bald wieder heim zu kommen. Die Musikakademie in Rheinsberg wurde ihnen zur übergangsweisen Heimstatt. Eine freiwillige Isolation im unfreiwilligen Not-Aufenthalt: Denn wenn sich keiner infiziert, stehen die Chancen auf Heimreise besser. Man nutzte die Zeit und probte. Probte. Spielte. Übte. Schob Frust. Hatte Angst. Tröstete. Half. Und ja, man hatte auch Spaß.

Die Kulturministerin und Boliviens Botschaftsrat haben das Orchester besucht

Die Musikkultur Rheinsberg beherbergte die Gruppe während der Zeit unter Quarantäne-Bedingungen in Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde und der Stadtverwaltung. Das Festival MaerzMusik der Berliner Festspiele trug die Kosten für Unterbringung und Verpflegung, weitere Institutionen unterstützten. Kulturministerin Manja Schüle schaute vorbei, ein andermal der bolivianische Botschaftsrat Gustavo Ramiro Espinoza Trujillo.

Traditionspflege: Die Instrumente sind die der indigenen bolivianischen Bevölkerung. Quelle: Regine Buddeke

Während des elfwöchigen Notaufenthalts arbeiteten beide Ensembles intensiv an einer Vielzahl neuer künstlerischer Projekte, darunter Tonaufnahmen des in Berlin und Hellerau geplanten Konzertprogramms, eine Klanginstallation, Filmarbeiten, Video-Porträts der Musiker, die Einstudierung von Werken Stockhausens oder Cages, improvisatorisches Arbeiten sowie an einer Filmdokumentation. Eine frustreiche Zeit – und eine fruchtbare. Sie ist nun zu Ende – am 1. Juni geht es gen Heimat.

Viele Besucher waren im Schlosspark und lauschten. Quelle: Regine Buddeke

Nur ein einziges Ensemble weilte in der sonst stets vollen Musikakademie

Am Sonntag ertönt laute, fremdartige Musik vom Schlossareal. Hin und hören: Die Musiker spielen sich auf ihren landestypischen Instrumenten die Freude über die kommende Heimreise aus der Seele. Es wird getanzt, getrommelt, gepfiffen, gestampft, gespielt, gesungen, gelacht. Und auch geweint.

Freude bei den Musikern – am nächsten Tag soll es nach Hause gehen. Quelle: Regine Buddeke

„Sie sind uns so ans Herz gewachsen“, sagt Barbara Maria Zollner von der Musikkultur Rheinsberg. Trotz der Distanzregeln sei Leben in der Bude gewesen. „Jeden tag zog Musik durchs Haus. Ohne sie wäre hier alles leer gewesen – aber so war die Musikakademie zumindest nicht völlig ausgestorben.“

Verbeugung für Rheinsberg. Quelle: Regine Buddeke

Von Regine Buddeke