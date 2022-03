Das Rheinsberger Residenzensemble für Neue Musik, Degli Intrigati, spielte im Schlosstheater

Rheinsberg

„Ein Cello ist immer weiblich“, hat einmal ein Cellist über das formschön gekurvte Instrument gesagt, das mit seinem warmweich-tiefen Timbre für Sinnlichkeit und Melancholie wie kaum ein anderes steht. Aber ein Cello kann mehr als das. In Dagmar Bathmanns Händen gibt es Töne von sich, die man dem eleganten Ding vorher nie zugetraut hätte. Es knarzt und grummelt, blubbert oder wird zum Glockenspiel. Bei manchen Tönen wird das Cello fast zur Waffe.

Drei Musiker von Degli Intrigati, der Rheinsberger Residenzkapelle für Neue Musik

Dagmar Bathmann ist Teil des Ensembles Degli Intrigati, das 2021 von einer Fach-Jury zum allerersten Residenzensemble für Neue Musik der Musikakademie Rheinsberg gekürt wurde. Damals – obschon dem Auswahlkonzert coronabedingt nur per Livestream zugeschaltet – überzeugten die Musiker aus Italien durch ihr innovatives Crossover von

Drei Musiker des Rheinsberger Residenzensembles für Neue Musik, Degli Intrigati. Quelle: Regine Buddeke

zeitgenössischer und alter Musik, in dem auch Klänge verschiedenster Kulturen Platz fanden. Das verbinden sie auch in ihrem Konzert „Micro Connections“, das sie am Samstag im Schlosstheater spielten. Auf der Bühne sitzen drei der sonst sieben Musiker. Rund 25 Zuhörer lauschen dem spannenden Konzert.

Der Name Micro Connections hat Methode: Die Musiker möchten Verbindungen zwischen unterschiedlichen Klanggewohnheiten aus ethnischer, neuer und alter Musik erlebbar machen und präsentieren die Töne quasi wie unterm Mikroskop, experimentieren damit, verändern, tasten, forschen.

Dagmar Bathmann. Quelle: Regine Buddeke

Im ersten Stück – einer Sonate für Cello und Percussion von Enea Chisci und Giovanni Vannoni – beide Komponisten sitzen oben im Rang – entsteht ein magischer Sog, nicht zuletzt wegen Dagmar Bathmanns tief-beschwörender Stimme, die sie zu ihrem Cello erklingen lässt.

Pachelbel-Kanon in Rheinsberg auf neue Art interpretiert

Auch Jonathan Harveys „Advaya“ ist, so man sich darauf einlässt, eine traumtänzerische Klangreise, in dem das Cello sphärisch-ruhig beginnt und Dank der Elektronik zum entfesselten Orkan wird, durchdrungen von sich aufbäumenden Melodiefetzen.

Schlagzeug kann durchaus auch mit Bogen gespielt werden. Quelle: Regine Buddeke

Das Schlussstück ist witzig und spannend zugleich – die Musiker zerlegen den berühmten Kanon von Johann Pachelbel in seine Bestandteile und formieren diese neu – anfangs kaum zu erkennen wird das Stück ein intensiver Klangteppich.

Von Regine Buddeke