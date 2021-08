Das Kindererholungszentrum Prebelow war zu DDR-Zeiten Pionierlager. Das Objekt ist Dank eines rührigen Vereins heute immer noch als Kinderferienlager in Betrieb und neben dem Ferienlager in Bork das einzige ehemalige Pionierlager in Ostprignitz-Ruppin, das noch genutzt wird.