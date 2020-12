Das ist der dritte Streich von Rheinsbergs singendem Postboten

Rheinsberg

Die Liebe, die vielbesungene – kein Musiker kommt an ihr vorbei. Auch Bruno Marcelo Paffenholz, Rheinsbergs singender Postbote, hat sich nun von ihr hinreißen lassen. Nachdem er im Frühjahr während des ersten Lockdowns mit einem Corona-Mutmach-Song auch über die Rheinsberger Grenzen hinaus für Aufmerksamkeit sorgte – immerhin war ein RBB-Drehteam bei ihm – und im Sommer einen Song für mehr Entschleunigung im Leben nachlegte, hat er nun in der Vorweihnachtszeit tief in die Gefühlskiste gegriffen. Warum auch nicht – immerhin ist Weihnachten das Fest der Liebe. Außerdem wollte er schon immer mal eine Klavierballade produzieren.

Die Liebe ist ein weites Feld. Bruno Marcelo Paffenholz geht es im Song nicht vordergründig um die Liebe zwischen den Geschlechtern. Vielmehr ist seine Botschaft: „Die Liebe ist das größte Geschenk“ – so der Titel des Songs. Viel größer als in Glitzerpapier gehüllte Konsumgüter.

Produzent aus England

Mit dem Song hat sich der ambitionierte Singer/Songwriter, der auch schon für andere Bands textete, einen Wunsch erfüllt: „Es sollte eine Ballade werden. Da lag es natürlich nahe, um die Weihnachtszeit herum etwas Emotionales zu machen.“ Er hat sich übers Internet einen Produzenten in England gesucht, der die komplette Instrumentierung beisteuert – der Wahl-Rheinsberger hat zwar Text und Melodie selbst geschrieben und singt auch selbst, spielt aber kein Instrument.

Warum ein Engländer? Erstens, so Paffenholz, stimmte die Chemie. Zweitens wollte er – trotz deutschen Textes, etwas europäisches Flair in den Song bekommen. Das Resultat macht ihn glücklich. „Eine perfekte Symbiose aus Gesang und Musik“, sagt er. Wie gewünscht, lieferte sein All-in-one-Musiker eine klavierlastige Begleitung, aber nicht ohne eine Prise rockig-rhythmisches Schlagzeug, um nicht in den Kitsch abzudriften.

Bruno Marcelo Paffenholz singt dieses Mal nicht allein

Auch dieser Song lebt von der kraftvollen und fürs Thema mit viel Emotion getoppten Stimme des Mittvierzigers, der seit anderthalb Jahren in Zechlinerhütte lebt und seitdem in Rheinsberg als Postzusteller arbeitet. „Wenn es aus tiefsten Herzen kommt / Dich Deine Gefühle überkommen / Du bist bewegt, Du löst Dich auf / dann ist es Liebe“, singt er. Und ja, man glaubt es ihm – die Freude an der Musik ist auch eine Spielart von Liebe. Für ihn schon eine alte Liebe.

Der singende Postbote und sein Engel. Quelle: privat

Aber etwas ist neu: Diesmal singt Bruno Marcelo Paffenholz nicht allein. Er hat sich eine Co-Sängerin gesucht – Elisa Wichura, die in Rheinsberg als Fotografin bekannt ist. Die 25-Jährige, die gerade in Neubrandenburg Soziale Arbeit studiert, hat musikalisch bereits im Märkischen Jugendchor Gesangserfahrungen gesammelt und in kleineren Band-Projekten. Kennengelernt haben sich die beiden durch einen Zufall.

Ständchen wurde mit dem Handy gefilmt

Er sei, so Paffenholz, vor ein paar Wochen, von einer jungen Frau angesprochen worden, als er an einem Café vorbeiging. „Sie sprang raus und meinte, ich sei doch der singende Postbote und ob ich nicht ihrer Freundin ein Geburtstagsständchen singen könnte“, erzählt er. „Ich war überrascht, aber habe was zum Besten gegeben.“ Was er nicht wusste: Sein Ständchen wurde mit dem Handy gefilmt und im Internet hochgeladen.

Wenig später rief Elisa Wichura ihn an und sagte, sie singe auch. Ob man nicht mal zusammen etwas machen könne. „Ich sagte: Klar, komm vorbei, dann machen wir ’ne Probeaufnahme.“ Mit der waren, wie es scheint, beide Seiten zufrieden. „Es war spontan schön“, sagt Bruno Paffenholz. „Darauf konnte man aufbauen – es musste ja kein Celine-Dion-Song werden.“

Studio-Proben coronabedingt mit viel Abstand

„Eigentlich wollte er mich nur für zwei, drei kurze Background-Passagen“, erzählt Elisa Wichura. Dann sei es doch ein bisschen mehr geworden. „Ich habe sie ein bisschen gecoacht – Intonation, Brust- und Kopfstimme“, erinnert sich Paffenholz. Einmal habe er sie angeschrien, sie müsse mal aus sich rausgehen. „Ich wollte ihre Stärken heraus kitzeln“, sagt der Sänger.

Elisa Wichura sang als Schülerin im Märkischen Jugendchor. Quelle: privat

Das hat gewirkt: „Sie hat jetzt auch eine Stelle, an der sie allein singt“, erklärt er und setzt hinzu: „Ich arbeite gern mit ihr. Sie ist eine lebenslustige junge Frau, die frischen Wind in meine Musik bringt.“ Auch menschlich sei ein guter Draht da, selbst wenn die Studio-Proben coronabedingt mit viel Abstand und guter Durchlüftung stattfinden mussten.

Produktives Arbeiten

„Es war ein produktives Arbeiten“, sagt Elisa Wichura. „Bruno hatte total klare Vorstellungen, wie der Song und mein Gesang zu klingen haben.“ Für sie sei es eine völlig neue Erfahrung gewesen. „Nach dem, was ich bis jetzt gemacht habe, war das schon toll – so professionell und auf diesem Niveau“, sagt sie. Immerhin lädt Bruno Paffenholz seine Songs erst ins Netz, wenn sie gemastert – also technisch aufpoliert – sind. Sie sei schon stolz, daran mitgewirkt zu haben. „Die Message ist gut – und passt auch gut zu dem, was ich jetzt studiere.“

Wird es eine weitere Zusammenarbeit geben? Das wissen beide noch nicht so genau. „Ich bin seit über 20 Jahren Sänger – sie singt nur sporadisch“, sagt Bruno Marcelo Paffenholz. Man müsse sehen. Mal schauen, wie Song und das zugehörige Video bei den Leuten ankommen. Letzteres hat ein befreundeter Kameramann gedreht. Elisa Wichura mimt darin – wen wundert‘s in der Weihnachtszeit – einen Engel. „Im Film spielt sie die Hauptrolle“, sagt Bruno Marcelo Paffenholz. „Das ist mein Geschenk an sie.“

