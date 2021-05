Demonstration gegen Rheinsberger Bürgermeister

Rheinsberg

Ein Bündnis um den Linken-Politiker Freke Over ruft in Rheinsberg zu einer Demonstration am 12. Juni gegen die Verwaltung auf. „Aktuelles Betriebssystem funktioniert nicht“, schreiben die Organisatoren auf ihren Plakaten und in den Einträgen in sozialen Medien. „Unsere Stadt braucht ein Update!“

„Wir sind der Meinung, dass in Rheinsberg Stillstand herrscht“, sagt Over. Als Beispiel nennt er das geplante Kiezzentrum, für das es seit Jahren eine Baugenehmigung gibt, das aber nicht gebaut wird. Oder auch die dringend notwendige Schulsanierung, bei der die Stadt seit Jahren nicht vorankomme, sowie die seit Langem fehlenden Wohnmobilstellplätze und kaputte Radwege in der Touristenhochburg. Das Fass zum Überlaufen habe allerdings die Entlassung des Quartiersmanagers Mario Stärck gebracht, den Over für eine wichtige Person des städtischen Miteinanders hält.

Demo soll zum neuen Schwung in Rheinsberg führen

„Mit der Demo wollen wir aufzeigen, wo es hakt und was Rheinsberg für eine positive Entwicklung braucht“, erklärt der Fraktionschef in der Stadtverordnetenversammlung. „Wir müssen schauen, wie wir wieder etwas gemeinsam in Bewegung setzen können.“

Klar ist: Die Demo richtet sich vor allem gegen den Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow von BVB/Freie Wähler. Gegen seine Entscheidungen kämpfen die Fraktionen Linke, SPD und CDU seit Jahren massiv an.

Rheinsberger Linken-Fraktionschef Freke Over kritisiert, dass die Stadtverwaltung zu wenig agiert. Quelle: Henry Mundt

Over betont, dass die Veranstaltung mit dem Titel „Rheinsberg 2.0“ dennoch nicht als Aufruf zur Abwahl des Stadtoberhaupts gedacht ist. Die Fronten sollten nicht weiter verhärtet werden. „Ich sehe sie aber als Weckruf“, sagt Over. Allerdings als den letzten für Schwochow. „Der Bürgermeister muss sich entscheiden, ob er Teil der Lösung oder Teil des Problems sein will.“

Falls der Bürgermeister sich nicht auf die Forderungen einlasse, werde sicher auch eine Abwahl zur Debatte stehen. Over hofft, dass sich an der Demonstration viele beteiligen, die nicht parteilich gebunden sind: „Alle, die mit dem Stillstand nicht einverstanden sind und die ein Zeichen dagegen setzen wollen.“ Angemeldet hat er 80 Personen.

Auf Plakaten und in sozialen Medien rufen die Organisatoren zum Umsteuern auf. Quelle: MAZ-Repro

Auch Frank-Rudi Schwochow will dabei sein: „Ich werde mich nicht wegducken.“ Er sieht die Demo nicht als direkten Angriff, aber als Vors-Schienbein-Treten. Die Kritik will er sich dennoch anhören. „Aber ich lasse mich nicht ohne weitere Argumente von meinem Weg abbringen.“ Der Stadtchef findet, dass die Kritik nicht gerechtfertigt ist. So rollen die Bagger bei den Radwegen. Und auch an den Schulen sei die Stadt dran: Planer arbeiten derzeit daran, wie der Schulhof der Allendeschule umgebaut werden soll. Fürs Kiezzentrum soll der Investor Mitte Juni konkrete Pläne präsentieren.

Beim Quartiersmanagement sehe er Sache einfach anders, sagt Schwochow. „Und dazu stehe ich.“ Allerdings habe keiner der Stadtvertreter nachgefragt, warum er die Stelle nicht mehr haben will. Und Ursache für den Stillstand an manch anderer Stelle sei das fehlende Geld in der Stadtkasse. „Es werden Wunschlisten aufgemacht, aber wenn die Stadtverordneten etwas beschließen, müssen sie sagen, wo ich kürzen oder zusätzliche Einnahmen erzielen soll.“

Ulrike Liedtke: „Wir müssen jetzt deutlich werden“

Das findet Ulrike Liedtke überhaupt nicht. Die SPD-Fraktionschefin sieht die Verwaltung dabei in der Pflicht. Sie moniert, dass diese bis jetzt keinen Überblick über die aktuelle Finanzlage geliefert hat. An der Demo will Liedtke als Landtagspräsidentin nicht teilnehmen. Sie stehe aber ideell hinter der Initiative. „Wir müssen jetzt ein Zeichen an den Bürgermeister senden, umzudenken.“

In ihren Augen liegen alle notwendigen Beschlüsse längst vor, die für einen neuen Schwung in der Stadt sorgen würden – allerdings seit langer Zeit unberührt. „Zwei Jahre lang ist nichts passiert. Wir müssen jetzt deutlich werden.“

Rheinsberger SPD-Fraktionschefin Ulrike Liedtke will sich an der Demo nicht direkt beteiligen, weil sie Landtagspräsidentin ist. Kritik äußert sie dennoch. Quelle: Bernd Gartenschläger

Einer, der definitiv dabei sein wird, ist Walter Luy (CDU). Schon länger kritisiert er Schwochow. „Der Bürgermeister ist dafür da, die Beschlüsse der Stadtverordneten auch umzusetzen.“ Das passiere aber nicht.

Vor allem, dass die Schulen noch nicht saniert wurden, lastet Luy dem Rathauschef an: „Unser Bürgermeister hat die Unterlagen für Fördergeld beim Land zu spät und unvollständig eingereicht.“ Deshalb habe die Stadt 2018 am Ende gar kein Geld bekommen – und so bis heute die Erneuerung nicht in Angriff nehmen können.

FDP-Mann ist gegen Abwahl

Tom-Morten Theiß (FDP) findet die geplante Demonstration ebenfalls grundsätzlich gut. Er findet vor allem die Arbeit mit Frank-Rudi Schwochow schwierig. „Es ist kompliziert, die Zusammenarbeit teilweise sogar unmöglich. Er hat die Eigenschaft, ungerne auf Kompromisse einzugehen.“

Auch Theiß findet, dass es in Rheinsberg nicht voran geht. Dabei hätte die Stadt gerade in der Pandemie die Zeit gehabt, Dinge voranzubringen. Eine mögliche Abwahl von Frank-Rudi Schwochow sieht er hingegen kritisch: „Er ist der demokratisch gewählte Bürgermeister.“

Petra Pape, die die BVB/Freie Wähler-Fraktion anführt, kritisiert die Kritiker des BVB/Freie Wähler-Bürgermeisters. Quelle: Henry Mundt

Auf gänzliches Unverständnis trifft die geplante Demo bei Petra Pape. Die Fraktionschefin von BVB/Freie Wähler kritisiert vielmehr, dass die anderen Fraktionen kaum zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bereit seien. „Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass die SPD und die Linke nicht kompromissbereit sind. Und die CDU redet gar nicht mit mir.“

Die Kritik an Frank-Rudi Schwochow kann Pape nicht nachvollziehen. Und sie wird deutlich: „Sie stellen nur Forderungen und der Bürgermeister soll sie bedingungslos ausführen. Das ist kein demokratisches, sondern diktatorisches Verhalten.“

Die Demnostration am 12. Juni beginnt um 14 Uhr an der Mariefredstraße. Vor dort aus setzt sich der Zug in Richtung Rathaus in Bewegung.

Lesen Sie mehr unter:

Streit ums Quartiersmanagement in Rheinsberg

Wer die Schuld trägt, dass Rheinsberg kein Fördergeld für Schulen erhält

Rheinsberger Touristiker kritisieren Stillstand in der Stadt

Von Celina Aniol und Steve Reutter