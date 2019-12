Einer der letzten Arbeitergesangsvereine Deutschlands wird 100 – und bangt um sein Fortbestehen

Rheinsberg

Der Chor ist älter geworden. Das bringt Probleme mit sich. Nicht nur, dass immer mal wieder ein Sänger aus Altersgründen ausscheidet und sich die Reihen in Tenor, Bariton und Bass lichten. Sondern auch, weil sich die Stimme mit den Jahren verändert. „Dem muss man Rechnung tragen“, sagt Siegfried Schweitzer, der für die musikalische Leitung des Arbeitergesangvereins „Vorwärts“ zeichnet. „Wir müssen eine altersgerechte Liedauswahl treffen“, sagt er.

Der älteste Sänger ist 92 Jahre alt

Im Klartext heißt das, dass einige der rund 100 Lieder, die der Männerchor im Laufe der Jahre ins Repertoire genommen hat, wieder entfallen. Und dass einige der zumeist vierstimmigen Sätze dann vielleicht nur noch drei- oder zweistimmig gesungen werden, wenn es nicht anders geht. „Wir sind ja kein Profichor“, so Schweitzer. „Bei uns wird keiner mit 70 in Rente geschickt.“ Deswegen müsse man sich dem Altersdurchschnitt, der über 70 liegt, stellen und das Liedgut entsprechend anpassen. Immerhin ist der älteste Sänger inzwischen 92 Jahre alt – der jüngste 40.

Der Arbeitergesangverein "Vorwärts" aus Rheinsberg bei der Laga 2019 in Wittstock. Quelle: Christian Bark

Das größte Problem aber ist: Es fehlt an Nachwuchs. Für einen Chor, der auf eine jahrzehntelange Tradition zurückschauen kann, ist es herb, darum zu bangen, ob es in der Zukunft weitergeht. Immerhin will der Rheinsberger Männerchor im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern – mit einem großen Sängerfest – gemeinsam mit befreundeten Chören.

Denn Singen verbindet. Dachten sich bereits 1920 zwölf Arbeiter der Rheinsberger Steingutfabrik und gründeten kurzerhand den Arbeitergesangverein „Vorwärts“ – als reinen Männerchor – mit dem Schriftsetzer Adolf Giesecke als erstem Vorsitzenden. Sie waren in guter Gesellschaft. Denn ab dem Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte die aufstrebende Arbeiterbewegung das Singen für sich. Um 1920 hatte der „Deutsche Arbeiter-Sängerbund“ als Zusammenschluss diverser proletarischer Gesangsvereine 225 000 Mitglieder.

Vereinslokal „Zu den vier Jahreszeiten“

Die Herren traf sich zum Singen und Feiern im Vereinslokal „Zu den vier Jahreszeiten“ – direkt gegenüber der Manufaktur. Das Lokal gibt es immer noch – auch wenn die Gründungsmitglieder längst Geschichte sind. Jeden Montag trifft man sich dort, zum Singen und Feiern. Sogar Teile des Mobiliars im Vereinslokal sind noch aus der Zeit der Gründung. Es wäre also jammerschade, wenn der Chor aus Altersgründen eingeht.

Arbeitergesangverein Vorwärts Rheinsberg - im Jahr 1965 Quelle: AGV Rheinsberg

„Es gibt natürlich die Möglichkeit, den Chor zu retten“, sag Schweitzer. Ein junger Chorleiter müsse her, einer, der junge Sänger mitbringt und mit denen ein entsprechend neues Liedgut aufbaut. „Die paar jungen Leute, die wir jetzt haben, werden bei uns integriert – reichen aber nicht, um etwas Neues aufzubauen. Das wollen sie auch nicht.“ Besser wäre es, wenn die Alten in einem jungen frischen Chor „mitschwimmen“. Aber das sei derzeit nicht in Sicht.

„Wir sind noch ganz gut aufgestellt“

„Wir sind momentan, so glauben wir, noch ganz gut aufgestellt und müssen uns vor den anderen Chören nicht verstecken“, sagt Siegfried Schweitzer. Aber man müsse natürlich etwas tun, dass das auch so bleibt. Derzeit singen 27 aktive Sänger im Arbeitergesangverein: keine Arbeiterlieder, wie der Name vermuten lässt, sondern eine bunte Mischung aus Volksliedern, klassischen Chorstücken, Shantys, Opernchören, Kirchen- und Weihnachtsliedern, Schlagern und ein paar Evergreens aus Rock, Pop und Musical.

Mit ‚Ännchen von Tharau‘ könne man junge Leute ja nicht hinterm Ofen vorlocken, weiß Vereinschef Siegfried Gawlick, der neben den Sängern auch die Arbeit der nicht-singenden aber fördernden Vereinsmitglieder

Arbeitergesangverein Vorwärts Rheinsberg: Umzug zum Sängerfest 1985 Quelle: AGV Rheinsberg

wertschätzt.

„Wir verändern das Liedgut radikal, um für junge Leute attraktiv zu sein“, sagt Schweitzer, der stetig am Repertoire feilt, anpasst, Lieder streicht und neue sucht. „Lieber ein paar weniger Lieder – die aber in guter Qualität“ ist seine Devise. Und man nehme ja auch stets neue Lieder ins Programm. So habe man inzwischen ein ganzes Seemannsprogramm drauf, dass man bei bestimmten Anlässen – etwa dem Rheinsberger Hafenfest – singe. „Die passende Kleidung haben wir auch“, erzählt Gawlick.

Beim Hafenfest Rheinsberg 2017 trat der AGV ’Vorwärts’ mit dem Shantyprogramm auf. Quelle: Regine Buddeke

Sonst trage man ja traditionell weinrot. Die Farbe des noch vorhandenen alten Vereinsbanners mit der Lyra, das auch die Zeit zwischen 1939 und 1945 gut versteckt überstanden hat – die Zeit, in der der Chor verboten war. 1946 habe man ihn wieder neu gegründet – und den Namen beibehalten. Arbeitergesangverein – unter diesem Namen gibt es heute nur noch ganz wenige in Deutschland.

Gute Zusammenarbeit mit Ulrike Liedtke

Dass man auch Opernchöre singe, sei der guten Zusammenarbeit mit Ulrike Liedtke zu verdanken, der ehemaligen künstlerischen Leiterin der Musikakademie Rheinsberg. „Sie bemüht sich sehr um das musikalische Geschehen in der Region und hat uns zusätzliche und bessere Auftrittsmöglichkeiten vermittelt“, sagt Schweitzer dankbar.

So singen die Männer regelmäßig im Doppelpack mit dem Rheinsberger Frauenchor zu den Pfingstmusiktagen– am liebsten draußen im Schlosshof. Auch das Konzert am zweiten Adventssamstag ist feste Tradition. Deshalb habe man Ulrike Liedtke auch als Ehrenmitglied in den Verein aufgenommen: Als einzige Frau.

Sängerfest am 6. Juni 2020

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für das Sängerfest zum 100-jährigen Bestehen des Arbeitergesangvereins. Am 6. Juni soll es stattfinden: Vom Akademiehof bis hin zur Schlossstraße. Und am 13. Juni gibt es einen festlichen Ball im Hotel am See Rheinsberg. Acht befreundete Chöre seien zum Sängerfest eingeladen – Siegfried Schweitzer und Siegfried Gawlick rechnen fest damit, dass alle kommen.

Denn die Pflege der guten Beziehungen zu anderen Chören hat hohen Stellenwert bei den Rheinsberger Sangesbrüdern – nicht nur zum Rheinsberger Frauenchor, sondern auch zu Partner-Chören in Rösrath bei Köln und Hamburg sowie Chören in der näheren Region: Mirow, Wittstock, Kyritz, Bad Wilsnack und natürlich dem Alt Ruppiner Möhringchor. Man besuche einander gegenseitig bei den Konzerten – das sei Ehrensache.

Chor probt jeden Montag, ab 19.30 Uhr

Für das Sängerfest hat Siegfried Schweitzer gerade zwei Lieder aus dem ganz alten Repertoire gekramt: „Die haben wir ewig nicht gesungen – die müssen wir erst wieder aufwärmen.“ Sein Wunsch zum 100: „Den Chor noch so lange in Form zu halten, dass das Publikum ihn gerne hört.“ Siegfried Gawlick stimmt ein: „Ich wünsche mir, dass wir noch recht lange singen können.“

Denn für die meisten der Männer hat der Chor einen sehr hohen Stellenwert – hält quasi Leib und Seele zusammen. „Dieser Chor ist eine dolle Gemeinschaft“, sagt Schweitzer. Man sei durchs Singen, Feiern und Reisen zusammengewachsen und halte zusammen wie Pech und Schwefel. „Der innere Zusammenhalt – der zeichnet unseren Chor aus.“

Der Chor probt jeden Montag, ab 19.30 Uhr im Rheinsberger Vereinslokal „Zu den vier Jahreszeiten“. Sangeslustige sind herzlich willkommen.

Von Regine Buddeke