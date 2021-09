Der Rheinsberger Künstler Tony Torrilhon ist 90 Jahre alt

Rheinsberg

Was für ihn Heimat ist? „Wenn die Leute mich im Supermarkt grüßen.“ Das hat Tony Torrilhon vor ein paar Jahren einmal gesagt. In Rheinsberg grüßt man ihn, nicht nur im Supermarkt. Seit 2003 lebt er fest in der Prinzenstadt – nach sieben Jahren Pendelns zwischen Berlin und der Mark. Hier fühlt er sich nun verwurzelt, auch wenn seine Wurzeln ganz woanders liegen.

Arzt und Künstler – Tony Torrilhon sieht da Parallelen

Überhaupt spielen Wurzeln – streng genommen Holz in allen Formen – eine riesige Rolle in seinem Leben. Ein langes Leben: Tony Torrilhon feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Der gebürtige Pariser fand früh zur Kunst: Er malte und zeichnete schon als Kind, auch als Student der Medizin. Mit 22 stellte er in Paris erstmals aus, damals noch Aquarelle. Es blieb nicht seine erste Ausstellung. Tony Torrilhon sieht Kunst und Medizin verwandt. Seine Dissertation dreht sich um die Pathologie Peter Breughels.

Hunderte Kupferstiche hat Torrilhon in all den Jahren geschaffen. Quelle: Regine Buddeke

1959 muss er zum Militär, war in Algerien im letzten Kolonialkrieg Frankreichs als Notfallarzt in der Sahara. Keine gute Erfahrung. Er bricht danach mit der Medizin und mit Frankreich, wendet sich der Kunst zu. Studiert in Florenz Malerei, probiert sich in Öl und Radierung. Hier entsteht sein erster Kupferstich – ein Genre, mit dem er später Erfolge feiert. Ein Freund lädt ihn nach Westberlin ein. Torrilhon nimmt das gern an.

Seit 2003 lebt er in Rheinsberg

1965 kommt er in der deutschen Metropole an, die ein Eldorado und Paradies für seinesgleichen ist. Er schreibt sich an der Hochschule der Künste ein, mit inzwischen 34, studiert sechs Jahre. Lebt, schafft, genießt. Seine Kupferstiche – Menschen und Dinge, biblische Szenen und erotische, Stillleben und Tiere – zeugen davon. Tony Torrilhon trinkt das Leben und schenkt es als Kunst wieder aus.

„Zuerst die Hände schnitzen – dann das Klavier. Zuerst den normalen Pianisten, dann den verrückten“ – der Künstler geht planvoll vor und dokumentiert das schriftlich, wie sein Buch zeigt. Quelle: Regine Buddeke

Einmal noch versucht er es in Paris. Nur, um schnell wieder nach Berlin zurückzukehren. Lebt, arbeitet. Hat zwei Frauen – nacheinander – und drei Kinder. Stellt aus. 1979 beginnt sich die Kunstwelt erstmals für seine Kunst zu interessieren – vornehmlich für die Kupferstiche.

Kupferstiche und Holzskulpturen

Diesbezüglich ist er ein Meister. Mit feiner Hand und scharfem Blick ritzt er die Welt in die Druckplatte. Immer mit Liebe und sehr oft mit einem Augenzwinkern, feiner Ironie, pikanter Doppeldeutigkeit, fröhlicher Direktheit.

Tony Torrilhon mit Atelierbesuchern. Quelle: Regine Buddeke

Etwa sein „Lachender“ in einem seiner Rheinsberger Atelier- und Ausstellungsräume: „Immer, wenn ich die Besucher lachen höre, weiß ich, dass sie gerade vor dem lachenden Mann stehen“, sagt er mit seinem französischen Akzent und lächelt verschmitzt.

Atelier in Rheinsberg fast täglich geöffnet

Die kleine Holzskulptur erfreut sich bester hochgereckter Männlichkeit und strahlt darüber bis über beide Ohren wie ein Honigkuchenpferd. Wer so aufwacht, ist noch nicht tot, scheint die Figur zu sagen. Pralle Lebensfreude ist ein Thema, das man in den meisten Arbeiten Torrilhons fast plastisch spürt.

Der „Lachende Mann“. Quelle: Regine Buddeke

Andererseits: Da sind auch die vielen Eisenklammern, mit denen er seine Holzskulpturen manchmal regelrecht spickt. Sollen sie die Brüche im Leben kitten? Zusammenhalten, was der Zahn der Zeit benagt hat? Torrilhon lacht: „Die Klammern bringen Spannung“, erklärt er. Eine Art Piercing für seine Figuren. „Dekoration – keine Halterung. Die Stabilität der Skulpturen kommt immer zuerst. Erst dann frage ich mich, wo überall ich Klammern anbringen kann.“

Tony Torrilhon stellte 2016 in der Neuruppiner Galerie am Bollwerk aus Quelle: Regine Buddeke

Über die Jahre ist Tony Torrilhon beim Holz gelandet. Immer wieder findet er auf seinen Streifzügen durch die Rheinsberger Wälder Holzstücke, die ihn inspirieren. Gern auch große. Die riesige Giraffe vor seinem Atelier zeugt davon.

Tony Torrilhon ist ein streitbarer Mensch – er kämpft auch für seine Kunst

Er ist etwas enttäuscht, dass er sie nicht da aufstellen darf, wofür er sie geschaffen hat – inmitten eines Kreisverkehrs in Rheinsberg. Enttäuscht war er auch, als seine kleine Tucholsky-Ausstellung im gleichnamigen Museum „nur“ eine temporäre geworden ist.

Der Rheinsberger Künstler Tony Torrilhon hat aus einem abgebrochenen Baum die Skulptur einer Giraffe geschaffen - sie steht derzeit in der Schloßstraße Quelle: privat

Ihm schwebte eine Dauerschau der Holzobjekte vor. Tony Torrilhon hat sich in Rheinsberg nicht nur Freunde gemacht: Er legt sich an, kämpft für seine Kunst und das zur Not auch mit einer Dosis Anarchie. Der Streit ums Schilf rund um seinen fröhlichen Nixenreigen am Bollwerk ist fast schon Stadtgeschichte.

Der gebürtige Franzose ist inzwischen deutscher Staatsbürger

Was ist das Wichtigste für ihn an seiner Kunst? „Dass sie mir gefällt“, sagt er. Auch wenn die Muse ihn nicht küsst? „Auch dann“, sagt er. Diszipliniert ist er – bei der Arbeit und auch sonst. Macht jeden Morgen Gymnastik, fährt eisern Rad. Ein Auto hat er nicht. Kein Wunder, dass er mit 90 noch so vital ist, um mit Kettensäge und Stechbeitel sein Holz zu behauen.

Die Nixen am Bollwerk sind ein beliebtes Fotomotiv der vielen Touristen. Quelle: Regine Buddeke

Sein Atelier ist meist geöffnet. Er zeigt den Gästen gern, wie er arbeitet. Druckt seine alten Kupferstichplatten. Es sind hunderte nach all den Jahren. Neue sticht er nicht mehr. Sein Herz schlägt nur noch für Holz. Auch wenn er die Holzarbeiten im Atelier nicht verkauft. „Nur Papier“, sagt er. Auf Papier ist auch ein Buch über ihn gedruckt.

Der Rheinsberger Künstler Tony Torrilhon hält sich auf dem Fahrrad fit. Quelle: Regine Buddeke

2008 ist es erschienen, mit Fotos seiner Werke und den handschriftlichen Kommentaren, die Tony Torrilhon gern und oft unter seine Arbeiten schreibt. Sie sind so witzig wie die Werke selbst – und Zeugnis davon, dass auch ein Stück Poesie in ihm schlummert.

Vor zehn Jahren ist er deutscher Staatsbürger geworden. Er singt im Rheinsberger Chor, hat Freunde beim Verein Stadtgeschichte. Er hat seinen Platz in Rheinsberg gefunden. Die Muse küsst ihn immer noch. „Ich habe Glück – viel Glück“, sagt er. Bon Anniversaire, Tony Torrilhon – alles Gute zum Geburtstag.

Von Regine Buddeke