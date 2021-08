Die Landtagsfraktion der AfD nimmt „Rheinsberg 2.0“ ins Visier

Rheinsberg/Potsdam

Das Bündnis „Rheinsberg 2.0“ ist der Alternative für Deutschland (AfD) offenbar ein Dorn im Auge: Denn die Brandenburger Landtagsfraktion der AfD will von der Landesregierung in Potsdam wissen, ob es zwischen dem Bündnis „Rheinsberg 2.0“ und der linksextremen Szene Verbindungen gibt. Die Abgeordneten Daniel Freiherr von Lützow und der einstige AfD-Landesvorsitzende in der Mark, Andreas Kalbitz, haben deshalb einen Katalog mit zehn Fragen beim Landtag eingereicht

Im Vortext des Fragenkatalogs verweist die AfD darauf, dass der Rheinsberger Stadtverordnete Freke Over (Linker) offenbar zu den Organisatoren des neuen Bündnisses gehört und dass Over früher einmal Sprecher der Hausbesetzer in Berlin-Friedrichshain gewesen sei – und Hausbesetzer „gemeinhin der autonomen linksextremistischen Szene zugeordnet“ werden. Im selben Atemzug verweist die AfD darauf, dass die politisch-motivierte Kriminalität in Ostprignitz-Ruppin mit dem Brandanschlag auf das Auto des damaligen Bürgermeisters Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) „eine neue Dimension“ angenommen habe.

Der Rheinsberger Stadtverordnete Freke Over sieht in dem Fragenkatalog einen Missbrauchs des Fragerechts im Landtag durch die AfD. Zugleich bezweifelte Over am Dienstag, dass es die Partei mit ihren Fragen wirklich ernst meine. „Für mich ist das eher als Büttenrede einzuordnen.“ Der Stadtverordnete vermutet, dass der Kreistagsabgeordnete Daniel Pommerenke (AfD) wohl nervös geworden sei.

Das Bündnis „Reinsberg 2.0“ hatte Anfang Juli öffentlich die Frage aufgeworfen, ob ein Vertreter einer rechtsextremen Partei in einer öffentlichen Verwaltung arbeiten dürfen. AfD-Mann Pommerenke, der in der Rheinsberger Touristinformation tätig ist, hatte vor zwei Jahren eingeräumt, der Indentitären Bewegung nahe zu stehen und auch an Demonstrationen dieser Bewegung, die vom Verfassungsschutz des Bundes als rechtsextremistisch eingestuft wurde, teilgenommen zu haben. Mitglied der Identitären Bewegung sei er aber nicht, hatte Pommerenke seinerzeit erklärt.

Derzeit ist unklar, ob Rechtsextreme in Brandenburg im öffentlichen Dienst arbeiten dürfen. Das Potsdamer Innenministerium verwies zuletzt auf den Landkreis als untere Aufsichtsbehörde, während es aus dem Büro des Landrates in Neuruppin bisher lediglich hieß, dass „weitere Abstimmungen“ mit dem Ministerium erfolgen würden. Das Bündnis hat die Entlassung von Pommerenke aus dem öffentlichen Dienst gefordert.

Von Andreas Vogel