Die letzten drei Jahre der Weimarer Republik: Autor Peter Walther liest im Tucholsky-Literaturmuseum

Rheinsberg

Fieber. Das kann als Zustand gesehen werden, in der der Körper eine Infektion bekämpft. Es kann genauso gut auch als Sinnbild für eine bald ausbrechende Krankheit stehen. „Fieber“ heiß der neue Roman von Peter Walther. Ein gut gewählter Titel – kann man doch die Zeit von 1930 bis 1933 nur als eine solche Fieberphase bezeichnen.

Die Zeit von 1930 bis 1933 – bis zur Machtübernahme der Nazis

Eine Zeit, in der sich der Nationalsozialismus stetig anbahnte, von vielen aber nicht für voll genommen wurde. Eine Zeit, die pulsierte und fieberte, wo Blut floss, mit rotem Kopf diskutiert wurde und wo schwitzend aber in Glanz und Glamour auf dem Rande des Vulkans getanzt wurde. Die letzten drei Jahre der Weimarer Republik – bevor die Krankheit ausbrach.

Es ist der zweite Roman aus der Feder des Mannes, der Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte studiert hat und das Literaturbüro Brandenburgs leitet. „Vor zwei Jahren hat er hier bei uns seine preisgekrönte Fallada-Biografie vorgestellt“, erinnert sich Peter Böthig, Leiter des Rheinsberger Tucholsky-Literaturmuseums, der die Lesung Walthers am Mittwochabend moderierte – vor rund 20 Zuhörern.

Lesung im Rheinsberger Tucholsky-Literaturmuseum

„Fieber“ sei nicht wirklich ein Roman, aber auch nicht wirklich ein Sachbuch, sagt Böthig. Er würde es am liebsten eine „Faction“ nennen. Also ein auf realen Fakten basierender Roman – Peter Walther beleuchtet die Zeit aus der Sicht von neun realen Persönlichkeiten jener Zeit – Menschen aus Politik und Wirtschaft, Kunst und Kultur.

„Ich habe eine Auswahl getroffen aus etwa 80 bis 100 Personen, die als Akteure in Frage kamen“, sagt der Autor. Ihm war es wichtig, wie bei einem Episodenfilm die Handlungsstränge der verschiedenen Protagonisten miteinander zu verknüpfen. Deshalb kamen viele nicht in Frage – er habe bei den Recherchen oft zu wenig Stoff in Bezug auf reale Schnittflächen und Begegnungen der potenziellen Protagonisten gefunden. Denn das war ihm wichtig: „Ich wollte einen Blick in die Köpfe der Menschen wagen“ – zeigen, was sie bewegte, um- und antrieb.

Erik Jan Hanussen -– als wohl schillerndste Figur jener Zeit

Peter Walther beginnt die Lesung mit der wohl schillerndsten Figur seines Buches und der damaligen Zeit: Er nennt ihn „den Windigen“. Ein Mann namens Hermann Chaim Steinschneider, besser bekannt als Erik Jan Hanussen. Ein gefeierter Trickkünstler und Wahrsager, der sich den Nazis andiente und dennoch kurz nach deren Machtübernahme von ihnen ermordet wurde.

„Die Figur Hanussen zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch“, erklärt Walther und schwenkt zur nächsten Figur: Dorothy Thompson, eine amerikanische Autorin und In-Journalistin, die Hitler einst interviewte und ein wenig schmeichelhaftes Bild von ihm zeichnete: knorpelig-knochenloser Typ, unsicher, linkisch, unkriegerisch. „Der exakte Prototyp des kleinen Mannes, ohne Spuren von Selbstreflexion und Selbstdisziplin – mit dem Glanz in den Augen, wie sie nur Genies, Alkoholiker oder Hysteriker haben. Thompson nannte ihn „den Trommlerjungen“ und bescheinigte ihm: „Er wird nie damit durchkommen.“

Peter Walther leitet das Literaturbüro Brandenburg

Walther und Böthig plaudern über den ebenfalls im Buch vorkommenden Franz von Papen, der in kompletter Selbstüberschätzung geglaubt hatte, Hitler an die Wand spielen zu können und ihm so an die Macht verhalf. Böthig fragt nach den Recherchen – immerhin gebe es im Buch 40 Seiten allein mit Quellenangaben. „Es sind 60“, schmunzelt Walther. Er habe aber um des Leseflusses willen nicht mit Fußnoten gearbeitet. „Aber jedes einzelne Zitat im Buch ist durch Quellen belegt.“ Das sei ihm wichtig, dicht an die Figur heranzugehen – ohne zu werten. Aber mit vielen lebensnahen Details.

„Ich habe wie ein Trüffelschwein nach Quellen gegraben“, sagt er und schmunzelt. „Ich wollte die Zeit nicht erklären, sondern erzählen.“ „Du hast den Figuren sozusagen in die Suppenschüssel geguckt – mit Lokalkolorit und vielen Details“, sagt Böthig und die Zuhörer lachen einmal mehr. Und ja, es sei nicht einfach, ein Buch spannend zu halten, obwohl man den Lauf der Geschichte ja kenne, lobt Böthig weiter, der das dicke Buch an zwei Abenden verschlungen hat.

„Fieber“ ist Walthers zweites Buch

Ob er Parallelen zu Heute sehe? Nein, nicht wirklich, sagt Walther, auch wenn die heutige Zeit durchaus auch eine des Umbruchs sei. Dann liest er weiter: Über den „Sturkopf“ Ernst Thälmann – und last not least: Über den linksorientierten Maurergesellen Marinus von der Lubbe, der Mann, dem die Nazis den Brand des Reichstags anlasteten und zum Tode verurteilten.

Von Regine Buddeke