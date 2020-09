Dorf Zechlin

Soll die Bushaltestelle an der Landesstraße vor Dorf Zechlin an diesem Standort bleiben? Oder doch lieber in den Dorfkern verlegt werden? Die Meinungen dazu gehen in dem Rheinsberger Ortsteil offenbar stark auseinander.

Viele Eltern finden, dass die Bushaltestelle, an der es schon zu einem Unfall kam, gefährlich ist. Sie fordern die Verlegung, um den Schulweg ihrer Kinder sicherer zu machen. Es gibt aber auch eine Petition von Einwohnern, die das verhindern wollen. Sie glauben, dass die Straße innerorts nicht für den Busverkehr ausgelegt ist und dass die Lärmbelästigung zunimmt. Sie sind auch dagegen, dass Parkflächen verschwinden, wenn die Haltestelle in den Ort verlegt wird. Die Lage ist also vertrackt.

Befragung in Dorf Zechlin mit „fliegender Urne“

Um herauszufinden, welche Meinung die Mehrheit vertritt, will die Stadtverwaltung jetzt eine Umfrage in Dorf Zechlin durchführen. Per Bürgerbrief werden die Menschen in dem Dorf über das Für und Wider des Standortwechsels informiert, sagt der Rheinsberger Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Die beigelegten Stimmzettel will er gemeinsam mit Ortsvorsteher Daniel Bethke bei einem Rundgang mit einer „fliegenden Urne“ von Tür zu Tür an einem Wochenende einsammeln.

Ursprünglich lag die Bushaltestelle im Ortskern. Das wollten viele Dorf Zechliner ändern. Erst aber nach einem langen Kampf erreichten sie ihr Ziel.

Hauptausschuss stimmt für Umfrage

Schon bald nach der Verlegung gab es indes erneut Unmut. Der Haltepunkt an der viel befahrenen Straße wurde von vielen Einwohnern als gefährlich eingestuft. Sie forderten die Einführung einer Tempo-30-Zone in diesem Bereich.

Der zuständige Landkreis lehnte das jedoch mehrfach ab. Die Verkehrsverhältnisse seien zu gut, um dort die Geschwindigkeit zu begrenzen, hieß es immer wieder von der Kreisverwaltung. Sprich: An dieser Stelle fahren zu wenige Autos vorbei, es gibt zu wenige Unfälle, eine gute Sicht und einen Fußgängerüberweg.

Rheinsbergs Hauptausschuss hat sich am Dienstag dafür ausgesprochen, die Einwohner von Dorf Zechlin über den Standort der Bushaltestelle zu befragen. Ein Termin dafür wurde jedoch noch nicht genannt.

Von Celina Aniol und Andreas Vogel