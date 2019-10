Auf dem Spielfeld wird sie zum Terminator

Rheinsberg

Klein, rund und knallorange ist der Ball, um den sich hier alles dreht. Acht Leute sind ihm auf der Spur, vier in jeder Mannschaft. Sie alle können bei diesem Hockey-Turnier keinen Schläger in die Hand nehmen. Stattdessen steuern die gehandikapten Spieler ihren festen Schläger, eine Art Winkel, der unten am Elektrorollstuhl angebracht wird, je nach Grad der Einschränkung über Tastatur oder auch Joystick wie Bianca Reißmann.

Die 43-Jährige hat Muskeldystrophie, kann nur noch ihre Hände, Zehenspitzen und den oberen Kopf bewegen. Auf dem Spielfeld wird sie jedoch zum Terminator, wie die Hamburgerin selbst über sich sagt. Mit Begeisterung, die man ihren lebendigen Augen ansieht, stürzt sie sich in der Turnhalle des Rheinsberger Seehotels ins Gerangel.

Sieben Mannschaften gehen in Rheinsberg an den Start. Quelle: Anja Reinbothe

Einmal im Jahr findet in dem barrierefreien Vier-Sterne-Haus der Fürst-Donnersmarck-Stiftung der „E-Ball-Cup Seehotel Rheinsberg“ statt. 2019 zum neunten Mal. Sieben Mannschaften aus ganz Deutschland sind am Wochenende an den Grienericksee gereist. „Wobei die meisten Vereine diesmal aus Norddeutschland sind“, sagt Biancas Ehemann Andreas Lasota. „Aus Hamburg, Berlin, Kiel, Dinklage.“

Der 30-Jährige, der kein Handikap hat, unterstützt seine Frau beim Turnier, die eine der Organisatorinnen und auch Mitgründerin ist. Während des Deutschland-Cups agiert Lasota von einem Tisch am Spielfeldrand aus als Zeitnehmer und Protokollführer. „Es ist unser gemeinsames Hobby“, erzählt Bianca Reißmann nach dem Spiel. „So viel gibt es ja nicht, was wir gemeinsam machen können.“

Andreas Lasota (r.) hält im Turnier die Zeiten, Punkte und den Spielverlauf fest. Quelle: Anja Reinbothe

Genauestens hält Andreas Lasota Zeiten, Punkte und Spielverlauf fest, während sich seine Frau immer wieder an den Ball rankämpft. Zwei Tore hat sie in einem der vorherigen Spiele geschossen. Bianca Reißmann spielt für die Fastlane Hamburg, die gerade gegen die Black Eagles Blau-Weiss 96 Schenefeld in blau-weißen Trikots antreten.

„Mit Mitte 20 habe ich angefangen, E-Ball zu spielen“, erzählt die hübsche Frau mit dem akkurat frisierten Ponyhaarschnitt und der großen Fliegerbrille. Hochmotiviert ist sie bei der Sache und gibt alles beim Elektrorollstuhl-Hockey-Spiel. Immer wieder krachen Schläger aufeinander. Bianca Reißmann hat Spaß, das sieht man ihr an. Vergessen sind für den Moment alle Sorgen und Einschränkungen.

Mit einem Winkelgestell wird der Ball bewegt – und gesteuert per Tastatur oder Joystick. Quelle: Anja Reinbothe

Muskeldystrophie, wie Reißmann sie hat, ist eine Erbkrankheit, die durch Mutationen im Erbgut verursacht wird. Sie führt zu Defekten oder zu einem Mangel von Proteinen, die in der Muskulatur vorkommen. Die Folge ist Muskelschwund. Rasch schreitet die Krankheit voran, die bereits im Kindesalter einsetzt. Sie endet, meist im jungen Erwachsenenalter, tödlich.

„Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich mein 25. Lebensjahr nicht erreichen werde“, erklärt Bianca Reißmann. Hat sie aber. „Ich habe Glück, mein Herz ist nicht beeinträchtigt.“ Und die 43-Jährige hat einen starken Willen. Nicht umsonst steht auf ihrer Facebook-Seite der Spruch: „Du brauchst kein Talent, um deine Ziele zu erreichen, sondern Willen.“ Natürlich, sie braucht Unterstützung zur Fortbewegung und zum Atmen, doch ihre Lebensfreude und ihr Tatendrang sind beeindruckend.

E-Ball-Cup vor zehn Jahren ins Leben gerufen

Vor rund zehn Jahren hat Bianca Reißmann den E-Ball-Cup ins Leben gerufen zusammen mit ihrem damaligen Partner Björn Tempel. Sie wollten einen Liga-Sport daraus machen und arbeiten auch noch daran: „Dafür braucht man ein funktionierendes Regelwerk. Ein solches haben wir jetzt erstellt und beim DRS, dem Deutschen Rollstuhl-Sportverband, eingereicht.“

Dass das E-Ball-Turnier nur in Rheinsberg stattfinden kann, war beiden schnell klar. „Es gibt in der Ausführung kein wirklich anderes Hotel. Immerhin müssen knapp 200 Leute Platz haben, Spieler und ihre Assistenten. Das Gute am Seehotel ist, dass jedes Zimmer normal genutzt werden kann – auch mit Handikap.“

Turniergründer und Organisatoren: Bianca Reißmann und Björn Tempel. Quelle: Anja Reinbothe

Björn Tempel nickt zustimmend. Der 67-Jährige ist Ergotherapeut und kommt aus Heidelberg, wo es E-Ball bereits gab. „Vor etwa 30 Jahren bin ich nach Hamburg gezogen und habe die Sportart an Behindertenschulen eingeführt“, erzählt er. „Dort hat das eingeschlagen und daher habe ich E-Ball vorangetrieben.“ Aus den Schulgruppen hätten sich die Erwachsenenvereine gegründet. „Zum Beispiel der Club in Schenefeld, die Black Eagles Blau-Weiss 96.“ Gemeinsam mit Spielern und dem Trainer der heutigen „ Raisdorf Panthers“ wiederum hat Björn Tempel das E-Ball-Schlägersystem erfunden.

Bei jedem Deutschland-Cup im Seehotel Rheinsberg ist der Ergotherapeut dabei. „ Björn ist mein großes Vorbild“, sagt Bianca Reißmann, „weil ich sehe, wie viel Freude ihm das hier alles bereitet.“

Genauso wie ihr. „Hockey ist schnell, eine Herausforderung“, fasst die Hamburger Perle zusammen. Man müsse überlegen und zügig reagieren. 23 Spieler seien in ihrem Verein, aber nicht alle seien angereist. „Und auch nicht alle kommen regelmäßig zum wöchentlichen Training“, sagt die E-Ball-Spielerin.

Manchmal sind die Schmerzen zu stark

„Vielen geht es nicht so gut. Mal fehlt die Motivation, mal haben sie starke Schmerzen oder aber die Assistenz kann nicht.“ Auch sie selber hat zwei Assistentinnen in Rheinsberg dabei, die alle Handgriffe außerhalb des Spielfelds für sie verrichten.

Der E-Ball-Cup ist Bianca Reißmann wichtig. „Er ist zu einem Treffpunkt für uns geworden. Es freut mich, dass sich alle wiedersehen. Man bestärkt sich gegenseitig, da die Lebenserwartung aller nicht wirklich hoch ist. Du bist nicht allein, will ich damit zeigen.“

Im Vorfeld kümmert sie sich um die Ausschreibungen, organisiert die Buchungen, notwendige Hilfsmittel, sorgt dafür, dass die Betten im Zimmer an der richtigen Stelle stehen.

Finanzielle Unterstützung bekommt sie von der Sportagentur Frontcourt. „Sie haben eine Kooperation mit dem Hotel, weshalb die Zimmer günstiger werden. Zudem zahlt Frontcourt die Preisgelder und Pokale.“

Bianca Reißmanns Spiel endete übrigens unentschieden, zwei zu zwei. Aber die hübsche Frau ist guter Dinge, dass ihre Mannschaft Fastlane Hamburg einen guten Platz erzielen wird. Es stehen ja noch ein paar Spiele an um den kleinen, runden, knallorangefarbenen Hockey-Ball.

Von Anja Reinbothe