Ein Tag ohne Fernwärme in Rheinsberg

Rheinsberg

Die Rheinsberger müssen an diesem Dienstag ohne Fernwärme auskommen. Denn ihre Stadtwerke unterbrechen an diesem Tag die Versorgung voraussichtlich in der Zeit von 7 bis 20 Uhr. Grund für diesen Schritt seien notwendige Arbeiten an der Anlage, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführerin Ute Auricht. Der Rheinsberger Betrieb muss dabei einen Teil der Einrichtung gegen ein neueres Modell austauschen, um nicht irgendwann von einem eventuellen, altersbedingten Ausfall überrascht zu werden.

Die vorbeugenden Arbeiten hat das Unternehmen extra in die warmen Jahreszeit gelegt, damit seine Kunden so wenig wie möglich dadurch beeinträchtigt werden. „Wenn es geht, erledigen wir solche Sachen meistens in den Sommermonaten“, betont die Stadtwerke-Chefin. Denn da nutzen ohnehin nur ganz wenige die Fernwärmeleitungen.

Sie geht zudem davon aus, dass die Fernwärme ohnehin nicht den ganzen Tag abgeschaltet werden muss. „Wir haben die Maximalzeit angegeben, hoffen aber früher fertig zu sein.“ Bei Fragen zu den Arbeiten sind die Stadtwerke erreichbar unter: 033931/3 80 11.

Von Celina Aniol