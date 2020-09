Rheinsberg

Nicht auszudenken, was Friedrich der Große wohl zu den frech-farbigen Strümpfen gesagt hätte, die einer der Musiker unterm schwarzen Anzug hervorblitzen ließ: „Comme il faut“ – also ganz ordentlich. Oder: „Kerl, achte er auf seine Kleiderordnung.“ Socken hin oder her – an der Musik hätte der Preußenkönig mit Sicherheit nichts zu kritteln gehabt.

Elias Conrad an der Theorbe. Quelle: Regine Buddeke

Das Antrittskonzert der im Vorjahr gekürten Rheinsberger Hofkapelle mäanderte musikalisch durch just seine Zeit.

Friedrich, nicht nur Preußenkönig und Feldherr, sondern auch ein virtuoser Flötist, Komponist und Kunstliebhaber, hätte es gewiss gefreut, dass sich Jahrhunderte später noch junge Menschen mit Haut und Haar der französischen Barockmusik verschrieben haben, die er liebte und pflegte. Auch in Rheinsberg.

Musik aus dem Umfeld von Friedrich II.

Das Ensemble Mozaïque ist so ein Glücksfall. Rund 100 Gäste in Parkett und Rang fasst das Schlosstheater zu Corona-Abstands-Zeiten. So viele waren auch da, um dem Konzert zu lauschen. Und das war exquisit.

Zur Hofkapelle wird alljährlich ein neues Ensemble berufen – seit zwei Jahren entscheidet eine Jury, welcher der zahlreichen Bewerber Ensemble in Residenz werden darf. Voraussetzung ist: Das Ensemble hat sich der Barockmusik verschrieben und pflegt auch die historische Aufführungspraxis. Bis auf eine einmalige Ausnahme im Lutherjahr, als ein

Eva Ivanova-Dyatlova an der Traversflöte. Quelle: Regine Buddeke

Renaissance-Ensemble angemessener schien, hat sich Rheinsberg mit einer ganzen Reihe hochkarätiger Hofkapellen schmücken dürfen.

Nun also das Ensemble Mozaïque: Sopranistin Maria Ladurner, Traversflötistin Eva Ivanova-Dyatlova, Violinist Gabriele Toscanini, Alexandre Baldo, der nicht nur die Bratsche spielt, sondern als markanter Bass-Bariton auch noch der Duettpartner des Soprans ist. Dazu Chloé de Guillebon am Cembalo, Celeste Casiraghi am Cello und Elias Conrad an der barocken Theorbe.

Konversation der Instrumente

„Conversations“ heißt das Programm, dass mit wiederentdeckten Werken aus dem Umfeld Friedrichs glänzt. In Dialog treten die Musiker nicht nur mit dem Publikum – sondern auch mit den anderen Instrumenten, etwa in der

Das Ensemble Mozaïque - es singen Sopranistin Maria Ladurner und Bass-Bariton Alexandre Baldo. Quelle: Regine Buddeke

zauberhaften Sonata da Camera von Johann Gottlieb Janitsch, der zu Friedrichs Kammermusikern gehörte: Da wird tatsächlich instrumental diskutiert – ein Instrument nach dem anderen nimmt das Motiv auf und spinnt den musikalischen Faden fort wie einst in Friedrichs Debattier-Kreisen.

Musik voll höfischer Grandezza

Wunderbare Musik ist zu hören – mal zierlich-virtuos, mal voll getragen-höfischer Grandezza – von Jean-Baptiste Quentin und Louis Gabriel Guilemain.

Das Ensemble Mozaïque ist Rheinsberger Hofkapelle 2020 Quelle: Regine Buddeke

Herzstück des Abends ist Nicolas Berniers Kantate „Jupiter et Europe“ – hier treten die Sänger in den Dialog zwischen Gott und Mensch und ziehen alle Register: neckischer Flirt, wortreiches Getändel, Begehren, Verführung und Liebe gipfeln in einem – na was wohl? – Happy End. Auch für die Zuhörer, die viel Applaus spenden.

Von Regine Buddeke